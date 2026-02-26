Apostador ganó premio millonario del Quini 6 en San Benito: "Ojalá la suerte le haya tocado a alguien de la localidad"

REDACCIÓN ELONCE
Un apostador ganó más de $30.000.000 en San Benito en el Siempre Sale, del Quini 6, y se convirtió en uno de los diez ganadores que tuvo esta modalidad en el sorteo realizado este miércoles. La apuesta fue registrada en una agencia de la localidad de Paraná Campaña, según confirmó Elonce mediante datos oficiales del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).
De acuerdo a la información oficial, en el Siempre Sale salieron los números 40-41-20-22-27-06. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno percibirá $30.100.653. Entre ellos se encuentra el apostador de San Benito, quien se llevó un premio millonario que superó los 30 millones de pesos.
La titular de la agencia, Mariana Sosa, Gabriela Pereyra, empleada del lugar, compartieron su alegría y brindaron detalles del premio.
“Es una felicidad muy grande la que tengo. Hace 25 años que tengo la agencia acá en San Benito. Nunca nos había tocado dar un premio de este monto, así que súper felices”, dijo Mariana a Elonce.
Respecto a la identidad del ganador, señaló: “No sabemos. Ojalá sea algún cliente fijo de acá, que venga siempre a jugar, pero hasta ahora no tenemos noticias de la persona que es y no sabemos si vamos a saber porque, bueno, por ahí van a cobrarlo en forma anónima”.
Por su parte, Gabriela detalló el perfil habitual de quienes juegan en la agencia: “Son vecinos, por lo general los días entre semana son todos vecinos. El sábado, que por ahí es donde más pasa gente, entonces ahí sí cambia el panorama, pero si no vecinos”.
Ante la posibilidad de que el premio haya quedado en la localidad, agregó: “Seguro. Ojalá que sea así, que la suerte le haya tocado a alguien de acá de San Benito”.
Mariana, en tanto, dijo que “pido por favor a todos los clientes que revisen las boletas, porque algunos clientes juegan y se olvidan”.
Sobre el impacto que puede tener para el negocio haber vendido un premio millonario sostuvo: “Yo creo que va a cambiar un poco en el tema de las ventas, porque al dar un premio importante la gente se entusiasma, como que la agencia está dando suerte o la agenciera da suerte, entonces yo creo que activa un poco las ventas. Esperemos que así sea”. Elonce.com