Estudia, trabaja y volvió a su escuela para ayudar y agradecer “todo lo aprendido”

La escena ya era conmovedora: padres, docentes y chicos pintando aulas y reparando daños en la Escuela María Reina Inmaculada de barrio Macarone. Pero entre quienes subían al techo y cargaban materiales había una historia que sintetizaba el espíritu de la jornada. Maximiliano Fernández, de 23 años, exalumno de la institución, volvió para dar una mano.

Maxi egresó de la escuela María Reina Inmaculada y ahora colabora con su reparación

Ingresó en el jardín y egresó de la secundaria técnica con el título de Maestro Mayor de Obras. Hoy cursa tercer año de Arquitectura, carrera que —según admite— exige sacrificio y muchas horas de estudio.

“Lleva muchísimo tiempo, sobre todo horas de sueño”, contó con una sonrisa cansada pero orgullosa. Además de estudiar, trabaja atendiendo un drugstore para sostener sus gastos. El esfuerzo es diario, pero no se queja: entiende que el camino que eligió demanda compromiso.

Volver al lugar que lo formó

Maxi se enteró de la jornada solidaria porque una docente le envió un mensaje. No lo dudó. “La otra vez ya había venido, así que ahora también quise colaborar con lo que puedo”, explicó mientras trabajaba.

Maximiliano Fernández

El vínculo con la escuela nunca se cortó. Terminó la secundaria en plena pandemia y reconoce que ese contexto dejó vacíos. “Había contenidos que no me acordaba o que no quedaron claros. Entonces venía a consultar a los profes”, relató.

Recordó especialmente a un docente que lo acompañó en los primeros años de Arquitectura. “Le traía mis diseños y me ayudaba a corregirlos. Me dio una mano enorme”, afirmó. Ese acompañamiento, más allá del aula, consolidó un lazo que hoy se traduce en gratitud.

“Acá uno genera un vínculo fuerte, sobre todo en la secundaria técnica. Somos pocos y compartimos muchos años con los mismos profesores”, explicó.

Sacrificio, resiliencia y estudio

Mientras realizaba diversas tareas, Maxi habló del cariño que siente por la institución. “Tengo muchísimos recuerdos y estoy muy agradecido”, dijo sin dudar.

La escuela no fue solo un lugar de paso. Fue el espacio donde empezó a proyectar su futuro. Allí aprendió los primeros trazos, las primeras medidas, la disciplina del trabajo técnico. Hoy esos conocimientos son la base de su carrera universitaria.

Maximiliano Fernández

Cuando le preguntaron qué consejo les daría a los chicos que hoy ocupan las aulas que él mismo pintaba, fue claro: “Que hagan el esfuerzo, que sean resilientes y que sigan estudiando. A veces cuesta decidir qué camino tomar, pero lo importante es continuar”.

Sus palabras no sonaron a discurso. Sonaron a experiencia vivida. A madrugadas de estudio, a jornadas laborales, a diseños corregidos una y otra vez.

El ejemplo que inspira

En medio de la reconstrucción de la escuela, la historia de Maxi se convirtió en símbolo. Mientras los más chicos pintaban pizarrones y barrían hojas, él hacia muchas cosas demostrando que el compromiso no termina cuando se recibe el título.

Su presencia fue también un mensaje silencioso: la educación deja huellas que regresan convertidas en solidaridad.

En barrio Macarone, donde la comunidad se unió para levantar lo que el vandalismo dañó, la figura de este joven estudiante de Arquitectura recordó que el esfuerzo tiene recompensa y que la gratitud se expresa con hechos.