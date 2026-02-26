El Chacho Coudet habló sobre la chance de reemplazar a Gallardo en River Plate: "Es un orgullo"

Eduardo Coudet, actual entrenador de Alavés, abordó la posibilidad de convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo al frente de River Plate. En conferencia de prensa, el "Chacho" respondió a los intensos rumores que lo colocan como uno de los principales candidatos para tomar las riendas del club tras la salida de Gallardo, prevista para este jueves luego del partido contra Banfield por la 7ª fecha del Torneo Apertura.

A pesar de la fuerte especulación mediática, Coudet aclaró que no ha recibido ninguna comunicación oficial de parte de los dirigentes de River. “Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante”, declaró el técnico argentino. Además, resaltó que se encuentra "al margen del ruido" generado por la prensa y no deja que la situación lo distraiga de su actual trabajo con el Alavés en la Liga Española.

El Chacho reconoce el orgullo de ser considerado para River Plate

Aunque Coudet se mostró tranquilo respecto a los rumores, no dejó de reconocer el orgullo que representa para él estar entre los candidatos para dirigir a una institución como River Plate. “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, expresó, destacando la magnitud del club millonario.

El exjugador de River también hizo una reflexión sobre la salida de Gallardo, a quien consideró uno de los entrenadores más importantes de la historia de la institución. “Es una situación natural estar en esa lista de candidatos, pero nada más”, comentó, resaltando que entiende el contexto especial en el que se encuentra el club argentino, en el marco de la despedida de Gallardo, quien dejó un legado muy importante en la institución.

Coudet mantiene su enfoque en el Alavés y minimiza los rumores

Aunque los rumores en torno a su posible llegada a River Plate crecen, Coudet insistió en que su foco está completamente en Alavés y en el partido contra Levante, crucial para la permanencia de su equipo en la Liga Española. " Entiendo el ruido, no estoy al margen de todo esto. El teléfono no suena, salta. Nosotros no hemos hablado de cosas que no suceden. Ha sido una semana normal", comentó, minimizando el impacto que el ruido mediático genera a su alrededor.

El técnico argentino también se mostró consciente de la repercusión que este tipo de rumores genera, especialmente debido a su pasado en River Plate. “Sé cómo actúan los dirigentes”, dijo. A pesar de esto, Coudet dejó claro que su atención está puesta en su trabajo actual, sin dejarse desviar por las especulaciones sobre su futuro. “Estoy en casa con la computadora viendo fútbol y tratando de entender lo que va a hacer o no el rival”, aseguró.

"Yo tengo la cabeza metida en eso", concluyó, reafirmando que su prioridad ahora es asegurar la permanencia de Alavés en la Primera División española.