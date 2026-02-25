REDACCIÓN ELONCE
Este fin de semana comienza el torneo Apertura de Futsal en Paraná con más de 108 equipos y 1500 jugadores, incluyendo categorías masculinas, femeninas y juveniles.
Este fin de semana comienza el torneo Apertura de Futsal en Paraná, marcando el inicio de una temporada que promete ser histórica para la ciudad. Según Débora Ramírez, presidenta de la Asociación Paranaense de Futsal, “estamos muy contentos con el lanzamiento, con la primicia de que vamos a hacer 108 equipos. Son más de 50 partidos por fin de semana”. La competencia se desarrollará durante los distintos fines de semana en varias sedes de la ciudad y contará con categorías que van desde los 11 años hasta la élite femenina y masculina.
Ramírez explicó que el torneo refleja el crecimiento sostenido de la disciplina en Paraná: “Actualmente tenemos categoría que van desde los 11 años en adelante. Son 1500 socios divididos en 10 categorías donde también tenemos C20 femenina, C20 masculina y tenemos las categorías de elite femenina y masculina también”. Las jornadas de juego se extenderán desde las 8 de la mañana hasta altas horas de la noche, y las sedes principales serán Unión Árabe, Neuquén, la sede principal de la Asociación y, por primera vez, el Parque Berduc.
Además del Apertura, la ciudad recibirá eventos de gran nivel nacional. “En junio y en agosto se Paraná recibe la Copa de Oro. Estos son 15 o 20 equipos que vienen no solamente a jugar futsal, sino que también a ocupar la capacidad hotelera, la gastronomía, incluye el turismo”, destacó Ramírez. La Copa de Oro es organizada por la Confederación Argentina de Futsal y clasifica al campeón y subcampeón a la División de Honor, la máxima categoría del país.
Crecimiento y compromiso social
El torneo Apertura no solo refleja el crecimiento deportivo, sino también el compromiso social de la Asociación Paranaense de Futsal. Ramírez anunció que continúan recibiendo donaciones para Kiara y Patricia, familias afectadas por recientes tragedias. “Nos pusimos en campaña y las familias están acercando donaciones que este fin de semana, si Dios quiere, vamos a poder acercar”, indicó, agregando que las donaciones se reciben en la sede de calle Rosario del Tala 403, de 18 a 20:30 horas.
La presidenta resaltó la importancia del futsal como deporte formativo y social: “La ciudad de Paraná es futsalera, la gente acompaña, la familia acompaña, es un deporte que está muy bien visto en cuanto a las bases y al comportamiento de los chicos en cancha. Hacemos mucho hincapié en los valores que un deportista debe tener”. Este crecimiento se refleja también en la matrícula, que supera los 1500 participantes, incluyendo equipos que provienen de otras localidades como Victoria y de instituciones educativas como la Universidad del Plata.