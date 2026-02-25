Trabajo de investigación en Entre Ríos: el Instituto de Estudios Sociales sostiene su agenda pese a la crisis

REDACCIÓN ELONCE
El trabajo de investigación que desarrolla el Instituto de Estudios Sociales, dependiente del CONICET y la UNER, atraviesa un escenario de fuerte restricción presupuestaria, pero mantiene activas sus líneas académicas, territoriales y comunitarias en toda la provincia.
El trabajo de investigación del Instituto de Estudios Sociales (INES) continúa en marcha en Entre Ríos a pesar de la disminución del financiamiento nacional. Con sede en Paraná y presencia territorial en distintas localidades, el organismo articula con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y forma parte del sistema científico del CONICET. Su apuesta central es clara: pensar el desarrollo provincial desde múltiples disciplinas.
“Cuento un poco cómo estamos trabajando en el Instituto de Estudios Sociales, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Entre Ríos”, explicó una de sus referentes durante la entrevista en GPS. El instituto es uno de los cuatro del CONICET en la provincia y mantiene una estructura interdisciplinaria que lo vincula con las facultades de Trabajo Social, Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación.
Esa articulación académica permite desplegar líneas de análisis que abordan problemáticas locales, regionales y nacionales desde el territorio entrerriano. “Surgen para responder a problemas de la provincia de Entre Ríos: problemas locales, regionales y también hay cuestiones nacionales que se piensan desde la provincia”, detallaron.
Líneas de investigación con anclaje territorial
Entre las principales áreas se encuentra Desarrollo y Territorio, donde se estudian cadenas de valor, cooperativas, pescadores artesanales y patrimonio cultural. También avanzan investigaciones en historia social y económica, con proyectos de digitalización de archivos que buscan preservar la memoria institucional y comunitaria.
Otra línea central aborda políticas públicas vinculadas a educación y trabajo, además de tecnologías para la inclusión social. Allí se analiza, por ejemplo, cómo se implementan las nuevas herramientas digitales en escuelas medias y universidades. A esto se suma comunicación comunitaria, juventudes, educación en contextos de encierro y estudios sobre rap como expresión cultural.
El instituto también desarrolla investigaciones en pensamiento filosófico contemporáneo y en género, sexualidades y feminismos, con especial foco en educación sexual integral y salud reproductiva. “En todas las líneas si hay algo que tienen en común es pensar en el desarrollo de nuestra provincia”, sintetizó la entrevistada.
Financiamiento reducido y migración de investigadores
La falta de recursos impacta de manera directa en el funcionamiento cotidiano. “Es muy difícil en ese sentido hacer investigación cuando los proyectos están prácticamente paralizados”, señalaron. La reducción de fondos afecta desde el mantenimiento de equipamiento hasta la posibilidad de realizar trabajo de campo.
Aun así, el respaldo institucional de la UNER permite sostener actividades académicas y eventos científicos. El instituto organiza seminarios, jornadas y congresos, como el segundo Seminario Internacional de Avicultura y las próximas Jornadas de Historia de Entre Ríos.
Sin embargo, el escenario genera preocupación por la continuidad de carreras científicas. “Ha pasado de que investigadores e investigadoras tomaron la decisión de seguir trabajando afuera”, advirtieron, mencionando casos en Chile, Brasil y Francia. La fuga de recursos humanos altamente formados es una de las consecuencias más sensibles del recorte presupuestario.