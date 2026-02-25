Persecución en Paraná terminó con cinco detenidos en transitada avenida

Una persecución en Paraná generó momentos de tensión este miércoles por la tarde en una de las zonas más transitadas de la capital entrerriana. El procedimiento tuvo lugar sobre avenida Almafuerte, en su intersección con Zanni, y culminó con la detención de cinco personas, según confirmaron fuentes policiales y testigos que presenciaron la secuencia.

De acuerdo a los relatos recogidos en el lugar, varios patrulleros participaron del operativo y avanzaron con sirenas encendidas por la arteria principal, solicitando paso a los automovilistas que circulaban por la zona. La situación obligó a los conductores a correrse hacia los costados para permitir el desplazamiento de los móviles policiales.

Asimismo, el despliegue llamó la atención de vecinos y comerciantes del sector, quienes observaron el movimiento de los efectivos y el posterior procedimiento que derivó en la aprehensión de cinco personas. El tránsito se vio momentáneamente afectado mientras se desarrollaba la intervención.

El operativo y el contexto del hecho

Según informaron fuentes policiales a Elonce, la secuencia que derivó en la persecución se habría iniciado en el Barrio Paraná V. Si bien las circunstancias están bajo investigación, trascendió que la problemática de fondo estaría vinculada a conflictos familiares.

La casa que quisieron intrusar, conocida como Tira Verde. Foto: Elonce.

“Los sindicaron como interventores dentro de un problema en Paraná V, donde se disputan una casa. Ellos estuvieron interviniendo ahí y por ello se procedió a la identificación. Fue solamente una identificación”, remarcaron fuentes policiales.

Foto: Elonce.

“El vehículo iba a alta velocidad, salía del Paraná V, y suponíamos que podíamos tener un arma, pero en realidad el conductor había recibido un piedrazo en la cabeza por parte de un familiar y se iba al Corrales a hacerse atender”, indicaron a Elonce.

Por el momento no se informó oficialmente si alguno de los aprehendidos presentaba antecedentes ni cuáles serían las imputaciones que podrían caberles.