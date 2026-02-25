Cómo fue la quiebra de histórica láctea que dejó 140 trabajadores sin empleo

Cómo fue el final de una tradicional empresa láctea que quebró y dejó a 140 empleados sin trabajo resume uno de los episodios más significativos de la crisis que atraviesa la industria alimenticia en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Lácteos Conosur S.A., razón social de la histórica marca La Suipachense, que tras más de siete décadas en el mercado fue declarada en quiebra y cesó definitivamente sus actividades.

El Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes decretó la quiebra de la compañía, que estaba controlada por el grupo venezolano Maralac. La resolución impactó de manera directa en los 140 trabajadores de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, quienes quedaron sin empleo tras meses de incertidumbre.

La empresa supo alcanzar una producción diaria de 250.000 litros de leche y consolidarse como un actor relevante en el mercado regional. Sin embargo, la paralización de la actividad y la falta de ingresos precipitaron su desenlace judicial.

La resolución judicial y el cierre definitivo

En el fallo, el tribunal sostuvo que “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva” y ordenó la inhibición general de bienes de la compañía. También dispuso la inhabilitación del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la administración, medida que cesará al año de la sentencia salvo que la ley concursal establezca una reducción o prórroga.

La declaración de quiebra se produjo luego de que la Justicia exigiera, a fines de octubre, la presentación de un plan de acción tras tres meses sin actividad productiva. La empresa no logró revertir el escenario ni garantizar la continuidad operativa.

El deterioro se había profundizado a comienzos de septiembre, cuando la dirección despidió a nueve empleados administrativos y advirtió sobre la posible desvinculación de otros 60 trabajadores. Poco después, la planta interrumpió completamente su producción y los empleados iniciaron protestas junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

En ese marco, el fallo judicial remarcó que “la empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente 3 meses”, situación que derivó en una “nula generación de ingresos” y en la imposibilidad de restablecer las funciones anunciadas en el plan de acción.

Un sector bajo presión

La Suipachense se sumó así a una lista de compañías afectadas por la crisis del sector, entre ellas Sancor, ARSA —también vinculada al grupo Maralac— y Verónica. El panorama general de la industria láctea mostró señales de debilitamiento durante los últimos meses.

Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en diciembre de 2025 las ventas registraron una caída del 0,4% respecto del mes anterior y una baja interanual del 1,1% en volumen de productos. Si bien el acumulado anual reflejó un incremento del 5,2%, no logró compensar la fuerte caída de 2024, cuando el consumo descendió 9,7%, con especial impacto en el segmento de leches.

Un informe del Movimiento CREA advirtió que la sobreoferta y las restricciones del mercado externo presionaron los precios a la baja. Las existencias de productos lácteos superaron en 9,6% las cifras de 2024, obligando a comercializar stocks a valores poco competitivos.

A nivel internacional, la producción mundial de leche continuó en aumento, mientras la demanda permaneció estancada en regiones clave como Asia y Medio Oriente, mercados estratégicos para la leche en polvo argentina.

Proyecciones y desafíos para 2026

Las proyecciones para 2026 no mostraron un escenario alentador. El Movimiento CREA anticipó que la producción podría seguir creciendo en un contexto de mayor concentración del sector y rentabilidad presionada.

En este marco, el principal desafío radicó en que el mercado interno y las exportaciones logren absorber el aumento de la oferta. De lo contrario, el excedente de inventarios podría generar una presión adicional sobre el precio que reciben los productores, publicó Infobae.

El cierre de La Suipachense no solo marcó el final de una empresa con más de 70 años de historia, sino que dejó en evidencia las dificultades estructurales que enfrenta la industria láctea argentina en un contexto de consumo debilitado, competencia externa y márgenes cada vez más ajustados.