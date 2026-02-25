UEFA ratificó la sanción a Prestianni por racismo y no jugará ante el Real Madrid

La situación de Prestianni quedó definitivamente aclarada este miércoles tras la resolución del Comité de Apelación de la UEFA. El organismo europeo desestimó el recurso presentado por el SL Benfica y confirmó la suspensión provisional del delantero argentino, quien no podrá disputar la revancha ante Real Madrid por el playoff de la Champions League.

La determinación se conoció a pocas horas del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto portugués buscará revertir el 0-1 sufrido en Lisboa. De esta manera, Prestianni queda marginado de uno de los compromisos más relevantes de la temporada para su equipo.

Según informó la Agencia EFE y replicaron medios españoles como As, Marca y Sport, la UEFA comunicó oficialmente que se mantiene la decisión adoptada el 23 de febrero por el Comité de Control, Ética y Disciplina. En el texto difundido se indicó que el futbolista “permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible”.

El origen del expediente disciplinario

La suspensión responde a la denuncia realizada por Vinicius Júnior durante el encuentro de ida, disputado el 17 de febrero en Lisboa. El delantero del Real Madrid acusó al argentino de haberle dirigido un presunto insulto racista tras el gol convertido por el brasileño.

En aquel momento, el árbitro François Letexier activó el protocolo antirracismo de la UEFA y detuvo el juego durante aproximadamente ocho minutos. El episodio se produjo en un clima tenso, que también incluyó lanzamiento de objetos desde la tribuna. El partido finalmente se reanudó y concluyó con victoria del equipo español.

El argentino deberá espera la sanción definitiva.

El Benfica argumentó en su apelación que no existía prueba concluyente de una infracción reglamentaria por parte de Prestianni y solicitó que se levantara la medida provisoria. Sin embargo, el organismo europeo rechazó el planteo y confirmó que la sanción se mantendrá mientras avanza la investigación a cargo de un inspector designado.

Un partido decisivo con ausencias

La baja del atacante se suma a la del entrenador José Mourinho, quien tampoco podrá estar en el banco tras haber sido expulsado en el duelo de ida. El equipo lisboeta afrontará así un compromiso determinante sin dos piezas importantes.

Aunque Prestianni viajó a Madrid y se entrenó en la previa a la espera de una resolución favorable, la confirmación oficial dejó sin efecto cualquier posibilidad de inclusión en la convocatoria. El futuro disciplinario del futbolista dependerá ahora del resultado final del expediente en curso.