Vence el Impuesto Inmobiliario Urbano: Cómo se calcula, descuentos y detalles

El Impuesto Inmobiliario Urbano vence este miércoles y jueves. Desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se brindaron precisiones sobre aumentos, descuentos y formas de pago, entre otros datos.

En diálogo con Elonce, el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, brindó mayores precisiones al respecto. “Lo que se está liquidando son las tres plantas. Planta uno son los lotes baldíos y construcción arriba. Planta dos, que son las viviendas. Y planta tres, que son los PH y propiedad horizontal”, mencionó.

Los vencimientos de la cuota 1 del impuesto, y también de la posibilidad de hacer el pago anual, operan este miércoles (dígitos verificadores del 0 al 4) y jueves (dígitos verificadores del 5 al 9).

Por otra parte, mencionó que “establecimos para este año un aumento del 30 por ciento, el cual afecta al 85 por ciento de las partidas inmobiliarias. Estamos hablando que 9 de cada 10 partidas tienen un aumento del 30 por ciento y el otro 15 por ciento tiene un aumento un poquito mayor, pero tiene referencia a los tramos y valuaciones más elevadas”.

De esta manera, para el 85 por ciento de los contribuyentes el aumento tiene un tope/límite del 30 por ciento sobre el impuesto básico. Ese incremento está por debajo de la inflación del año pasado, que fue del 31,5%. Según se aclaró, el tope establecido garantiza que, si el inmueble no sufrió modificaciones edilicias ni cambios significativos en su valuación, el incremento no supere ese 30%.

El tributo se determina bajo la Ley Provincial de Valuaciones, considerando superficie, características constructivas y mejoras. El tope limita el aumento respecto al valor pagado en 2025, siempre que no existan modificaciones catastrales.

“Se calcula la valuación del terreno, que para este año se estipuló un coeficiente de ajuste de 37 por ciento y para las mejoras un 25 o 26 por ciento. Si bien para los lotes el porcentaje es del 30 por ciento, los contribuyentes no van a pagar más del 30 por ciento comparando el impuesto básico del año pasado con el impuesto básico de este período que se está liquidando y venciendo a partir de hoy”, explicó.

Asimismo, indicó que para este año se estipuló un descuento del 15 por ciento “para los contribuyentes que sean buenos pagadores, es decir, aquellos que hayan pagado a término las cuotas el año pasado”. Aquellos que opten por pagar anual, es decir, en un solo pago,” tienen un 10 por ciento de descuento adicional”.

Destacó que “desde el año pasado la boleta es 100 por ciento digital. Si están adheridos a la boleta digital, le llega automáticamente a su correo electrónico. Si no están adheridos la pueden descargar desde www.ater.gob.ar. Si utilizan la APP mi Entre Ríos, pueden descargarla y abonarla directamente. Sin embargo, para pagar en Entre Ríos Servicios o Plus Pagos, no hace falta la boleta impresa: basta con presentar el DNI”.

Mencionó que “tenemos un grado de cobranza del 65 o 70 por ciento de contribuyentes que están pagando al día. Hay distintas posibilidades de pago para quienes quieran ponerse al día”.

Para el impuesto inmobiliario urbano “emitimos y liquidamos para este período 585.000 partidas inmobiliarias. No significa que sea la cantidad de contribuyentes, ya que cada contribuyente puede tener más de una partida a su nombre. Del total de partidas, 500.000 tienen el beneficio del 30 por ciento”.

Respecto al Impuesto Automotor, explicó: “Va a vencer el 15 de marzo. Estamos en proceso de liquidación, en la última etapa. Los primeros días de marzo estarán disponibles las boletas para abonar. A diferencia del Urbano, el Automotor se liquida de acuerdo a las valuaciones que nos establece la Dirección Nacional del Registro Automotor y en función de nuestras escalas se determina el impuesto”.

El Impuesto Inmobiliario Rural, en tanto, “aún no está determinado porque estuvimos dialogando con la Mesa de Enlace para tener en marzo reuniones y definir el porcentaje de aumento. Este impuesto vencerá en mayo”.

Canales de atención y consultas

ATER reforzó sus canales de atención para revisar cada situación de manera personalizada. Se recomienda a los contribuyentes consultar por las vías oficiales, donde los equipos están respondiendo caso por caso y brindando información clara y asesoramiento.

Canales oficiales:

● Teléfono: 0810-888-2837

● Correo: consultas@ater.gob.ar

● Atención presencial: oficinas y receptorías en toda la provincia

● Redes sociales oficiales: en facebook, Instagram y Twitter como @aterinfo