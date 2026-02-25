Pedido solidario en Paraná: se le rompió su silla de rueda y necesita ayuda

Un pedido solidario se conoció en las últimas horas en Paraná. En barrio Consejo, Tomás Molina atraviesa una situación delicada luego de que se rompiera su silla de rueda, elemento indispensable para su movilidad cotidiana.

El hombre, que vive en calle Tacuarí 537, relató que su única silla ya no está en condiciones de uso. “La silla mía se me rompió”, expresó al explicar por qué necesita ayuda urgente para conseguir otra que le permita trasladarse.

Una necesidad vinculada a su salud

Tomás contó que padece diabetes y que, a raíz de la enfermedad, sufrió la amputación de una pierna. “Tengo diabetes, por eso me amputaron la pierna. Estoy solo en mi casa”, señaló.

Indicó que la silla de rueda es su único medio para salir a la calle. “Necesito la silla para tener movilidad, para salir a trabajar, para ir a la iglesia, para ir al centro”, explicó. Además, detalló que la que posee actualmente “ya no tiene fuerza” y no soporta su peso, lo que le impide desplazarse con seguridad.

Tomás Lunas vive en el barrio Consejo. Foto: Elonce.

También mencionó que su situación económica es compleja y que necesita colaboración para alimentos y medicamentos. “Necesito que me den una mano por el asunto de los medicamentos y para comer”, sostuvo.

Cómo colaborar

Tomás no cuenta con teléfono celular, por lo que quienes deseen ayudar pueden acercarse directamente a su domicilio en barrio Consejo o encontrarlo en la iglesia San Cayetano, donde suele estar los días 7 de cada mes.

“Yo ando solicitando una silla de rueda para poder moverme”, remarcó, apelando a la solidaridad de la comunidad para recuperar su autonomía.