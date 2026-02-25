Paranaense murió en Pinamar y su familia pide ayuda para poder trasladarlo

Hugo Ramos, conocido como “Gallina”, murió el 24 de febrero en Pinamar, donde trabajaba. Sus familiares indicaron que habría sufrido un infarto. Ahora solicitan colaboración para reunir $1.800.000 y traer su cuerpo a Paraná para despedirlo.
Un paranaense falleció en Pinamar y su familia pide ayuda para poder trasladar el cuerpo a su ciudad natal y despedirlo junto a sus seres queridos. Se trata de Hugo Ramos, conocido cariñosamente como “Gallina”, quien murió el pasado 24 de febrero en la ciudad balnearia bonaerense, donde se encontraba trabajando durante la temporada de verano.
De acuerdo a lo que indicaron sus allegados, el hombre fue encontrado sin vida y habría sufrido un infarto. La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Paraná que lo conocían.
En medio del dolor, la familia inició una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios que permitan concretar el traslado del cuerpo, ya que los costos superan sus posibilidades económicas.
“No tenemos tiempo y necesitamos traerlo a casa”
En diálogo con Elonce, su hija explicó la situación que atraviesan. “El traslado cuesta $1.800.000 y el servicio de sepelio no cubre ese gasto. Mi papá estaba trabajando en Pinamar, hacía changas. Era el segundo verano que viajaba para buscar una oportunidad”, relató.
La joven contó que una de sus hermanas logró viajar para realizar los trámites correspondientes. “Yo me quedé en Paraná y mi hermana pudo ir a retirar el cuerpo, pero los tiempos son muy justos y necesitamos resolverlo lo antes posible”, expresó con angustia.
“Queremos traerlo a casa, despedirlo acá, donde están su familia y sus amigos. Es muy difícil atravesar esto lejos”, agregó.
Cómo colaborar
La familia detalló que el monto estimado para el traslado asciende a aproximadamente $1.800.000 y apeló a la solidaridad de la comunidad. “Pedimos de corazón que nos ayuden, aunque sea con lo mínimo. Cada aporte suma y nos acerca a poder cumplir con este último acto de amor”, manifestaron.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al alias: luluramos27, a nombre de Ramos Lourdes.
Para más información o para comunicarse con la familia, se habilitaron los siguientes teléfonos: 3435334925 (Lourdes) 3436215507 (Jazmín)