Hallaron a un bebé muerto en un balde con agua e imputaron a la madre

La muerte de un bebé de un año y medio en el barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén, es materia de investigación judicial tras conocerse el resultado de la autopsia. El niño fue hallado dentro de un balde con agua en su vivienda y la fiscalía imputará a la madre por homicidio culposo.

El hecho salió a la luz cuando la mujer se presentó en una comisaría con el menor en brazos y solicitó ayuda. Según relató ante las autoridades, lo había encontrado con el rostro semi sumergido en un balde que estaba en el interior de la casa.

El pequeño fue trasladado al Hospital Horacio Heller, donde se constató su fallecimiento. Posteriormente, se realizó la autopsia correspondiente.

Resultado forense y decisión judicial

De acuerdo con lo informado por el portal ADN Sur, el estudio forense determinó que la causa de muerte fue “asfixia por sumersión”. Tras conocerse ese resultado, la fiscal a cargo de la causa, Lucrecia Sola, ordenó la detención de la madre del bebé, quien será imputada en las próximas horas.

Hospital en Neuquén.

En paralelo, otra persona que había sido demorada preventivamente recuperó la libertad, aunque continúa vinculada a la investigación.

La fiscalía dispuso además allanamientos en la vivienda familiar y comenzó a recabar información de distintos organismos estatales para reconstruir el contexto en el que ocurrió el hecho.

Testimonios y antecedentes

En medio de la conmoción, la tía del bebé brindó declaraciones radiales en las que sostuvo que había advertido situaciones de riesgo días antes. “Hace como una semana venía drogándose, el nene estaba solo”, afirmó en diálogo con radio La Red.

También indicó que había realizado llamados a las autoridades. “Yo llamé al 102, fui al destacamento a pedir un patrullero porque el nene estaba solo. Me tenía que ir a trabajar”, expresó. Según su relato, no obtuvo respuesta inmediata.

La investigación continúa en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las circunstancias en que se produjo la muerte del bebé y establecer eventuales responsabilidades penales.