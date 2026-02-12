“La Justicia escuchó a mi bebé”, afirmó la mamá tras la condena al anestesista

La Justicia de Río Negro condenó a tres años de cárcel en suspenso a Mauricio Javier Atencio Krause, el anestesista que se distrajo con el celular y provocó la muerte de Valentín Mercado Toledo, de 4 años, en la ciudad de General Roca.

Tras la noticia de la sentencia, la mamá del nene, Ariana Toledo contó cómo vive estos momentos. “Hoy pienso que la Justicia escuchó a mi bebé y me escuchó a mí. Estoy muy conmovida y agradecida”, sostuvo.

Valentín Mercado Toledo

Además de los tres años de prisión, Krause estará inhabilitado para ejercer la medicina por siete años y seis meses y deberá cumplir reglas de conducta estrictas como presentarse todos los meses ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos. El delito por el cual se lo encontró culpable es el de homicidio culposo.

La defensa del acusado —representado por el letrado Juan Ignacio Scianca—, había solicitado que se le aplique el mínimo de la escala penal prevista para el delito de homicidio culposo y que la inhabilitación profesional, en caso de ser impuesta, se limite específicamente al ámbito de la medicina pediátrica.

“Dentro de lo legal, era lo esperado. Siempre pensamos que como mucho le iban a dar 6 años de inhabilitación, pero no más. Le dieron siete años y medio. Estoy muy agradecida con el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI), me acompañaron mucho durante este año y siete meses”, expresó la mamá de Valentín a Todo Noticias.

La tragedia se desencadenó el 11 de julio de 2024 en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca. Valentín había ingresado para una operación de hernia diafragmática, una cirugía que los médicos habían calificado como “menor” y de rutina.

Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento breve terminó en una pesadilla: el nene sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica (falta de oxígeno en el cerebro) que le provocó la muerte cerebral. Según quedó acreditado durante el juicio, Atencio Krause se distrajo con su teléfono celular durante el tiempo en que debía monitorear los signos vitales del paciente.

Mauricio Javier Atencio Krause,

Las pericias indicaron que Valentín estuvo al menos diez minutos sin registros de presión arterial ni oxigenación sin que el profesional lo advirtiera.

Incluso, la investigación reveló que el médico llegó a abandonar el quirófano en pleno procedimiento para buscar un cargador para su teléfono. “El imputado omitió su deber de vigilancia continua. Solo tenía que mirar el monitor o al propio niño para notar que algo andaba mal”, señaló el fiscal Gastón Britos Rubiolo durante los alegatos.

“Desde el principio, siempre me dijeron cosas diferentes y nunca fueron claros con el diagnóstico de mi hijo. Ahora, después de tantos días de juicio, pude llegar a saber qué fue lo que pasó en el quirófano”, expresó Toledo.

Valentín Mercado Toledo

Con respecto a Krause, la mamá de Valentín sostuvo que el anestesista no se mostró arrepentido con la familia. “Sobre él no hay mucho que decir. Nunca pidió disculpas, ni él ni el sanatorio, ni los otros médicos”, indicó.

Asimismo, la mujer reveló que, durante el último día del juicio de cesura, Krause se acercó a ella para decirle que piense que él “había sido la última persona que vio a su hijo despierto”. “Fue muy cruel escucharlo decir eso”, manifestó.

“Esto no termina acá. Sigue una demanda civil hacia el sanatorio, los médicos y al anestesista también”, cerró la mujer.