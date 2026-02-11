 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: 18 apostadores ganaron más de $17 millones en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos

11 de Febrero de 2026
Conocé las boletas de este miércoles.
Conocé las boletas de este miércoles. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 17.650 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 33-20-23-44-00-09. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $6.982.096.221.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-08-21-36-29-20. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.222.644.062.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-03-34-08-43-13. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $7.563.289.027.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 28-08-23-20-45-27. Hubo 18 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.395.222,50. Dos son de Entre Ríos.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 398 ganadores y cada uno percibirá $389.447,24. Elonce.com

 

Temas:

Quini 6 Siempre Sale
