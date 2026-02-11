Ganó camioneta 0KM en torneo de pesca, pero le sacaron el premio por insólita razón: el motivo y su lamento

Ganó camioneta 0KM en torneo de pesca, pero le sacaron el premio. En la reciente edición del concurso “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, una denuncia formal presentada ante el Club Cazadores cambió el resultado de una de las premiaciones principales, descalificando una pieza que estaba en segundo lugar y que le otorgaba a su pescador una camioneta Toyota Hilux.

La corvina negra en cuestión fue capturada a la medianoche del sábado por el pescador bahiense Fabián Espíndola, en la zona conocida como La Zaranda. Sin embargo, antes de la ceremonia de premiación, la organización revisó el cumplimiento del reglamento y decidió invalidar la pieza, lo que modificó el ranking final del concurso.

El momento de la premiación.

Qué dice el reglamento

El Club Cazadores informó que, recibió una denuncia formal, acompañada de un acta notarial y un registro audiovisual, donde se observa que el pez fue extraído con una red (copo) en una zona con piedras, lo que dificulta la tarea. Tras analizar la documentación y conforme al reglamento vigente, la Comisión Directiva determinó que el uso de la red implicaba la descalificación de la pieza, aunque no del pescador.

Según el comunicado oficial, el reglamento estipula en su artículo 9 que “todo participante podrá recibir ayuda de otra persona para bicherear una pieza importante”. Sin embargo, la utilización de una red para la extracción no está permitida, por lo que la pieza fue invalidada.

El club aclaró que no se trató de un acto de mala fe, sino de un error involuntario derivado del desconocimiento del reglamento entregado al momento de la inscripción, dio a conocer 0223.

Los premios del Torneo.

En pesca deportiva, el bichero es una vara larga con un gancho o arpón en la punta que sirve para asegurar peces grandes y evitar que se suelten, especialmente, en maniobras complejas desde la costa o embarcaciones. El reglamento permite su uso, pero no menciona explícitamente la prohibición del copo.

Lamento del ganador

El propio Espíndola, ganador de la camioneta, manifestó su desazón por la decisión: “Muchas gracias a cada uno de ustedes de amigos de la pesca por el apoyo incondicional. La verdad, me sacaron la ilusión de subir al podio después de 20 años concursando y esperando este momento. Una tristeza que no les puedo explicar, una vergüenza”, manifestó.

Algunos allegados al pescador cuestionaron la medida, argumentando que, si la pieza estaba enganchada con el anzuelo, no debería haberse descalificado por el método usado para sacarla. Además, señalaron que el reglamento permite la ayuda de terceros y que el copo es un elemento común en la práctica de pesca.

El pescador bahiense Fabián Espíndola. (Foto: Redes).

El presidente del Club Cazadores, Valerio Vassolo, explicó que la descalificación fue una medida técnica basada en el reglamento y que no hubo mala intención por parte de los involucrados. El balance general fue positivo, con un ambiente de camaradería y tradición que caracterizó la competencia.

Acciones del damnificado

Sin embargo, en un comunicado, difundido tras la decisión de los organizadores, el pescador afectado prometió pelear por su premio. “Recuperaré judicialmente los aplausos robados, el trofeo, la remera, el podio, las tapas de los diarios y todo ese folklore soñado por todos los pescadores. Y por supuesto la camioneta y los daños y perjuicios que me ocasionan”, señaló Espíndola según publicó Onda Uno.

Finalmente, remarcó que no descarta “solicitar medidas que obliguen a actualizar el presente y oscuro reglamento en protección de los compañeros pescadores, que solo invita a interpretaciones arcaicas, antojadizas y caprichosas”, finalizó.

El podio del torneo

La 64ª edición del torneo volvió a posicionar a Tres Arroyos como el epicentro de la pesca deportiva de playa en Sudamérica, con más de 5.700 cañas participantes y capturas destacadas. El ganador fue el tresarroyense Leandro Gabriel Gago, quien se alzó con el premio mayor con una corvina negra de 2,853 kilos, llevándose una Toyota Hilux 4×4.

El ganador fue Leandro Gabriel Gago, que se llevó el primer premio.

Gago logró su captura en la madrugada del domingo en la zona de La Zaranda tras una intensa pelea con el pez, que estaba entre las piedras. El podio principal estuvo compuesto íntegramente por corvinas negras, mientras que en la categoría Variada el premio mayor fue para Juan Pablo Arballo con un chucho de 17,550 kg.

Lo escoltó Martin Fauret, de Benito Juárez, con un ejemplar de 2,486 kg a las 02:30 en el sector de 2° Salto y Medio. El podio lo completó Martin Testa, de Balcarce, con una pieza de 2,323 kg capturada a las 18:55 en la zona de Virgencita.