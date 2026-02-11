Reacondicionan ex estación del ferrocarril de Alcaraz para convertirla en Museo

REDACCIÓN ELONCE
La ex estación de ferrocarril de Alcaraz avanza en su recuperación con el objetivo de convertirse en un museo. La iniciativa es impulsada por la Asociación Museo de Alcaraz y cuenta con el acompañamiento del gobierno municipal, vecinos y benefactores.
La ex estación de ferrocarril de Alcaraz avanza en su recuperación con el objetivo de convertirse en un museo. La iniciativa es impulsada por la Asociación Museo de Alcaraz y cuenta con el acompañamiento del gobierno municipal, vecinos y benefactores.
En diálogo con Elonce, el presidente de la entidad, Vicente Wollert, brindó detalles del proyecto y de las actividades previstas para concretarlo.
“El deseo de un museo para Villa Alcaraz es un sueño de hace muchos años y con mucho esfuerzo y compromiso, con el acompañamiento del gobierno municipal, con el aporte de vecinos y de benefactores, hoy va a ser una realidad. Es recuperar este espacio tan emblemático”, expresó.
En ese sentido, explicó que el museo tendrá una mirada amplia sobre la historia local: “Lo que tiene de novedoso este museo es que no solo va a tomar la historia del pueblo a partir de la instalación del ferrocarril en la primera década de 1910, sino también sus antecedentes coloniales, el tratado de Alcaraz, este acuerdo entre la provincia de Entre Ríos y Corrientes a través de Urquiza y de Madariaga, que dio lugar a la paz entre ambas provincias. Hay muchos motivos, mucha historia. También está el paso del General Belgrano en 1810, en su expedición al Paraguay”.
Sobre el significado simbólico de recuperar la estación ferroviaria, señaló: “Sabemos que el regreso del tren es algo casi improbable, pero de todas maneras nosotros tomamos como eslogan volver al andén, es decir, volver a encontrarnos con esa parte de nuestra historia y ver cómo resilientemente seguimos construyendo, haciendo comunidad, construyendo comunidad en Alcaraz”.
“Desde mayo del año pasado comenzamos con la recopilación de información, la conformación de la asociación civil que se encuentra en trámite y todas las formalidades, pero también con esta aventura de empezar a bucear en la historia, en los recuerdos, de acordar con los vecinos y diagramar, pensar cómo van a ser las salas, qué es lo que vamos a exponer, cómo lo vamos a sostener”, comentó.
Para avanzar con las obras y la puesta en valor, lanzaron un bono contribución. “Tenemos algunos avances en la estación, que han sido fruto de la generosidad de benefactores, de personas que se han interesado en colaborar, que están en Alcaraz o que por algún motivo han tenido que emigrar del pueblo, pero que desean colaborar con este proyecto. Y actualmente estamos con un bono contribución con tres premios: una estadía en Punta Arenas y otros premios. Tiene un valor de 10.000 pesos y se destina íntegramente a ser realidad del sueño del museo”. Se puede conseguir en las redes sociales del Museo.
El objetivo es llegar con un adelanto concreto para el aniversario de la localidad. “Será el 7 de marzo y la idea es poder tener por lo menos un adelanto de las salas y poder ya exponer algunas cosas de valor histórico”. Elonce.com
Valor del bono: $10.000 (O 2 cuotas de $5.000).
-Números disponibles: del 227 al 249.
-Alias: museodealcaraz
-Sortea: 27 de febrero (Lotería de Entre Ríos - Nocturna).