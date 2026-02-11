Cuando el pase parecía caído, Boca volvió a la carga por Edwuin Cetré con otra propuesta

Cuando parecía que el pase estaba caído, la negociación dio un giro inesperado. Boca volvió a activar conversaciones por el colombiano Edwuin Cetré y presentó una nueva propuesta contractual para intentar destrabar una operación que se había frenado tras la revisión médica.

El futbolista ya se había despedido de sus compañeros y todo indicaba que se sumaría al plantel xeneize, pero una diferencia en la interpretación de estudios sobre su rodilla generó dudas en el cuerpo médico y obligó a suspender la transferencia. Lejos de darla por caída, la dirigencia decidió reformular los términos.

Según informó TyC Sports, la alternativa que ahora analiza el club de la Ribera es un préstamo por un año con cargo y opción de compra, utilizando las mismas cifras que se habían pactado originalmente para una venta definitiva.

Qué cambió en la negociación

La operación inicial contemplaba la adquisición del pase completo por una suma cercana a los seis millones de dólares. Sin embargo, tras el examen físico, los médicos consideraron necesario revisar la situación del jugador y eso puso el acuerdo en pausa.

Frente a ese escenario, la dirigencia encabezada por Boca Juniors optó por un esquema menos riesgoso desde lo económico: primero una cesión para evaluar su rendimiento y condición física, y luego ejecutar la compra si responde dentro de la cancha.

De esta manera, el club ganaría tiempo antes de realizar la inversión total, mientras mantiene la prioridad sobre el atacante.

La postura del Pincha

Del otro lado, Estudiantes de La Plata había mostrado predisposición a una venta inmediata para equilibrar sus cuentas. Por eso, una cesión no sería, en principio, el escenario ideal para la dirigencia platense.

Además, el contrato del delantero vence a fin de año, por lo que un préstamo obligaría antes a acordar una renovación para no perder valor de mercado.

Mientras tanto, el jugador volvió a entrenarse con normalidad a la espera de definiciones, en una situación que mantiene en suspenso su futuro deportivo.

Tiempos que apremian

El contexto también juega su partido. Boca cuenta con un margen limitado para cerrar incorporaciones, por lo que necesita una respuesta en los próximos días si pretende sumarlo en este mercado.

La pelota, ahora, quedó del lado de La Plata. Si aceptan el nuevo formato, el pase podría reflotarse rápidamente; si no, la negociación podría enfriarse de manera definitiva.