Jugó en Racing e Independiente, quedó libre y ahora fue filmado vendiendo un anillo

El presente de Leonel Miranda, mediocampista con pasado en Independiente y Racing, generó preocupación en el ambiente del fútbol luego de que se viralizara un video en el que se lo ve vendiendo pertenencias personales durante la madrugada en su barrio, mientras intenta reinsertarse profesionalmente tras quedar sin club.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales en las últimas horas y muestran al futbolista, de 32 años, realizando una transacción frente a la casa de su madre, en Villa Tranquila. Según trascendió, se desprendió de un anillo de oro mientras aguarda ofertas para continuar su carrera.

El episodio expuso una realidad que atraviesan muchos jugadores fuera del circuito profesional cuando se quedan sin contrato, especialmente después de pasos breves por equipos del ascenso.

Un presente lejos de las canchas

Según informó TyC Sports, el último partido oficial de Miranda fue a fines de septiembre de 2025, durante su corto ciclo en San Telmo, en la Primera Nacional. Antes había tenido una etapa sin continuidad en Banfield.

Desde entonces permanece libre, a la espera de una oportunidad que le permita volver a competir. En el video que se difundió se lo escucha comentar que recibió propuestas, aunque ninguna se concretó todavía.

Lolo Miranda, el ídolo de Racing, vendiendo oro en Villa Tranquila. Era verdad eso de que Racing te cambia la vida (para peor).pic.twitter.com/ZM9lwVWXIH — Balmo (@Balmocai) February 10, 2026

De Avellaneda al exterior y el regreso

Formado futbolísticamente en Independiente, donde debutó en Primera División en 2013, el volante supo destacarse por su pegada y su manejo de pelota. Luego continuó su carrera en el exterior, con pasos por Houston Dynamo y Club Tijuana, antes de regresar al país.

Más tarde se consolidó en Racing Club, donde superó el centenar de partidos y formó parte de planteles campeones, etapa que marcó uno de los momentos más estables de su trayectoria.

Hoy, lejos de ese contexto y mientras busca continuidad, Racing e Independiente vuelven a aparecer en la conversación por el presente de uno de sus ex jugadores, cuyo caso reabre el debate sobre la situación laboral de muchos futbolistas cuando quedan fuera del sistema profesional.