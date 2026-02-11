 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Concordia

Una mujer está en terapia intensiva tras chocar contra un auto

El choque ocurrió anoche en la intersección de San Lorenzo y Diamante, en Concordia. La conductora de la moto sufrió graves lesiones y fue internada en terapia intensiva. El automovilista quedó demorado.

11 de Febrero de 2026
Una mujer está en terapia intensiva tras chocar contra un auto
Una mujer está en terapia intensiva tras chocar contra un auto

El choque ocurrió anoche en la intersección de San Lorenzo y Diamante, en Concordia. La conductora de la moto sufrió graves lesiones y fue internada en terapia intensiva. El automovilista quedó demorado.

Un auto y una moto chocaron en una esquina de Concordia y una mujer fue hospitalizada con lesiones de gravedad tras el siniestro ocurrido alrededor de las 23:15 del martes en la intersección de bulevar San Lorenzo y Diamante. El hecho fue constatado por efectivos de la Comisaría Cuarta que acudieron al lugar luego de un aviso.

De acuerdo a la información policial, el automóvil involucrado fue un Chevrolet Corsa color verde que circulaba de Este a Oeste por bulevar San Lorenzo, en el carril norte.

Por su parte, la motocicleta, una Honda Wave roja, se desplazaba por la misma arteria pero en sentido contrario, de Oeste a Este, por el carril sur.

 

Según se indicó, en determinado momento el conductor del auto habría girado hacia el cardinal norte con intención de ingresar a calle Diamante, produciéndose la colisión en la intersección de ambas arterias por causas que se tratan de establecer.

 

 

Lesiones de gravedad

Como consecuencia del impacto, la conductora del motovehículo resultó con lesiones y fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat (HDCM) de Concordia.

 

Desde el nosocomio se informó que la mujer presentó traumatismo encéfalo craneano (TEC) con hemorragia subaracnoidea, contusión cerebral y politraumatismos, además de una fractura expuesta de tobillo izquierdo. Debido a la complejidad del cuadro clínico, quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para un mejor control y seguimiento.

 

Intervención judicial

En tanto, el conductor del automóvil fue aprehendido por el supuesto delito de lesiones culposas, por disposición del fiscal en turno, doctor Figueroa.

En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención a

Temas:

Choque Concordia Conductor
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso