Una mujer está en terapia intensiva tras chocar contra un auto

El choque ocurrió anoche en la intersección de San Lorenzo y Diamante, en Concordia. La conductora de la moto sufrió graves lesiones y fue internada en terapia intensiva. El automovilista quedó demorado.
Un auto y una moto chocaron en una esquina de Concordia y una mujer fue hospitalizada con lesiones de gravedad tras el siniestro ocurrido alrededor de las 23:15 del martes en la intersección de bulevar San Lorenzo y Diamante. El hecho fue constatado por efectivos de la Comisaría Cuarta que acudieron al lugar luego de un aviso.
De acuerdo a la información policial, el automóvil involucrado fue un Chevrolet Corsa color verde que circulaba de Este a Oeste por bulevar San Lorenzo, en el carril norte.
Por su parte, la motocicleta, una Honda Wave roja, se desplazaba por la misma arteria pero en sentido contrario, de Oeste a Este, por el carril sur.
Según se indicó, en determinado momento el conductor del auto habría girado hacia el cardinal norte con intención de ingresar a calle Diamante, produciéndose la colisión en la intersección de ambas arterias por causas que se tratan de establecer.
Lesiones de gravedad
Como consecuencia del impacto, la conductora del motovehículo resultó con lesiones y fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat (HDCM) de Concordia.
Desde el nosocomio se informó que la mujer presentó traumatismo encéfalo craneano (TEC) con hemorragia subaracnoidea, contusión cerebral y politraumatismos, además de una fractura expuesta de tobillo izquierdo. Debido a la complejidad del cuadro clínico, quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para un mejor control y seguimiento.
Intervención judicial
En tanto, el conductor del automóvil fue aprehendido por el supuesto delito de lesiones culposas, por disposición del fiscal en turno, doctor Figueroa.
En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención a