El kilo de ganado en pie llegó a los $5.000 y crece la inquietud por el precio de la carne

La hacienda de consumo superó los $5000 por kilo vivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, un valor inédito que refleja la fuerte tensión entre oferta y demanda en la principal plaza ganadera del país. Operadores del sector advierten que este escenario podría trasladarse en las próximas semanas a los precios al público.

En las últimas ruedas se observaron corrales con menor ingreso de animales y compradores que compiten por asegurarse los pocos lotes disponibles. En ese contexto, se concretaron operaciones que alcanzaron los $5170 por kilo en categorías livianas, consolidando una tendencia alcista que se viene profundizando desde el segundo semestre del año pasado.

El kilo de ganado en pie llegó a los $5.000

Si se toman como referencia los promedios del novillito, categoría central para el consumo interno, los valores rondan actualmente los $4637, cuando en septiembre apenas superaban los $3100. En los últimos seis meses, la suba acumulada se aproxima al 50%, impulsada principalmente por la menor disponibilidad de animales terminados.

Desde el mercado explican que la reducción de la oferta responde a varios factores: menor stock bovino tras años de intervenciones y márgenes ajustados, el impacto de sequías recientes sobre la recría y el engorde, y decisiones productivas que priorizan sumar kilos antes de enviar animales a faena. Con precios atractivos para categorías más pesadas, muchos productores optan por retener hacienda, lo que acentúa la escasez inmediata.

La situación alteró incluso la estacionalidad habitual. Enero suele mostrar mayor ingreso de animales y menor presión compradora, pero este año se registró menos oferta y una demanda sostenida por parte de frigoríficos y abastecedores.

Consultores del sector estiman que la disponibilidad de hacienda cayó alrededor de un 9% en los últimos meses en comparación con años anteriores. Advierten además que la recomposición del rodeo no es inmediata, ya que los ciclos de cría y engorde requieren tiempo, por lo que la tensión en los valores podría extenderse durante varios meses.

El impacto ya comenzó a sentirse en las carnicerías. Si bien el traslado no es automático, suele concretarse en el corto plazo cuando frigoríficos y matarifes ajustan sus listas para sostener márgenes. En distintos puntos del país algunos cortes empezaron a reflejar incrementos, en un contexto donde los consumidores buscan alternativas ante la suba de precios.