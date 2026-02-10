La inflación de alimentos fue de 4,7%: los productos que subieron de precio y los que bajaron

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Los datos oficiales

10 de Febrero de 2026
Foto: (Archivo).

El INDEC difundió el dato de inflación y se conoció la inflación de alimentos. Es el rubro es el de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. Se ubicó por arriba del nivel general de precios.

La inflación de alimentos alcanzó 4,7% en enero de 2026 y acumuló un alza de 35,9% en los últimos 12 meses. El dato mensual fue mayor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó 2,9%, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

 

Los productos y la región con mayor suba

 

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: tomate redondo, naranja, papa, lechuga, manzana deliciosa, filet de merluza fresco, pollo entero, hamburguesas congeladas, jamón cocido y galletitas de agua envasadas.

 

En enero respecto del mes previo, la región de Noreste, con una suba del 1,76 fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Noroeste, con el 1,46%; Pampeana, con el 1,38%; GBA, con el 1,28; Cuyo, con el 1,21%, y Patagonia, con 0,94%.

Inflaci&oacute;n de enero 2026, por rubros (Gr&aacute;fico: Indec).
Inflación de enero 2026, por rubros (Gráfico: Indec).

 

Los 10 alimentos que más subieron de precio en enero

 

En enero, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de diciembre son los siguientes:

 

-Tomate redondo: 92,6%

-Naranja: 30,1%.

-Papa: 29,6%.

-Lechuga: 21,1%.

-Manzana deliciosa: 18,6%.

-Filet de merluza fresco: 12,8%.

-Pollo entero: 8,9%.

-Hamburguesas congeladas: 6%.

-Jamón cocido: 5,9%.

-Galletitas de agua envasadas: 5,7%.

 

Por encima de la inflación general, subieron también el asado, 5,6%; el zapallo anco, 4,9%; la manteca, 4,6%; la leche en polvo entera, 4,3%; el aceite de girasol, 3,9%; las arvejas secas remojadas, 3,7%; las galletitas dulces envasadas sin relleno, 3,6%; el salame, 3,4%, el cuadril, 3,3%; la nalga, 3,3%; la carne picada común, 3,1% y el queso sardo, 3%.

 

 

Los alimentos que bajaron de precio en enero

 

En enero también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación. Fueron los siguientes:

 

-Harina de trigo común 000: -0,4%.

-Cebolla: -0,6%.

-Batata: -2,1%.

-Huevos de gallina: -2,4%.

-Banana: -8,2%.

Temas:

indec inflación alimentos aumento
