Hallaron un cráneo humano en un baldío de Concordia e investigan su procedencia

La aparición de un cráneo humano en un terreno baldío de Concordia generó este martes 10 de febrero por la mañana un operativo policial y el inicio de una investigación judicial para establecer el origen de los restos. El hallazgo ocurrió en un sector de la zona Este de la ciudad, donde suelen acumularse residuos, y obligó a preservar el lugar para realizar peritajes.

Según pudo reconstruirse en el lugar, el descubrimiento se produjo en la intersección de Ituarte y Gendarmería Nacional, dentro de un espacio abierto utilizado habitualmente como basural. Tras el aviso, efectivos de la comisaría con jurisdicción se hicieron presentes y confirmaron que se trataba de un cráneo, que posteriormente fue retirado siguiendo el protocolo correspondiente.

Cómo fue el hallazgo

De acuerdo con la información del Diario Río Uruguay, los restos ya habían sido advertidos durante la tarde del lunes. Un olor intenso en la zona llamó la atención y, al revisar el terreno, observaron la presencia del elemento óseo entre bolsas de basura y desechos.

En ese mismo sector, indicaron, días atrás se habían quemado residuos acumulados, una práctica frecuente en el lugar. Esa situación también forma parte del análisis, ya que podría haber alterado las condiciones originales del objeto encontrado.

Esquina donde se encontró el cráneo. Foto: Diario Río Uruguay.

Recién durante la mañana de este martes se dio aviso formal a la Policía, que intervino y aseguró el perímetro para evitar la contaminación de posibles evidencias.

Intervención policial y medidas judiciales

Personal de la fuerza provincial realizó las primeras actuaciones, documentó la escena y levantó el cráneo con medidas de preservación. Luego fue trasladado para estudios forenses que permitan determinar su antigüedad y procedencia.

Desde el entorno de la investigación señalaron que no se descarta ninguna hipótesis y que el caso quedó bajo órbita de la Justicia, que ordenó las diligencias de rigor.

De manera preliminar, trascendió que el cráneo presentaría ciertas características particulares, entre ellas signos de tratamiento superficial, lo que abre la posibilidad de que pudiera tratarse de una pieza utilizada con fines académicos o de estudio. Sin embargo, esa versión deberá ser confirmada o descartada por los informes técnicos.