Fatal choque en Ruta 12: el auto habría invadido el carril contrario, chocó al camión e hizo un trompo

Un fatal siniestro vial se registró este martes en la Ruta 12, a la altura del kilómetro 476, en el tramo que une Colonia Crespo con El Palenque, en Entre Ríos. Como consecuencia del choque entre un automóvil y un camión recolector de residuos, el hombre que conducía el vehículo de menor porte perdió la vida, según se confirmó tras el traslado al hospital.

El accidente involucró a un camión recolector de basura perteneciente a la localidad de Hernandarias, que circulaba en sentido hacia Paraná, y a un automóvil Toyota Corolla que se desplazaba en dirección contraria, desde Paraná hacia Cerrito. Por causas que se trataban de establecer, ambos vehículos colisionaron de manera violenta en una zona de doble línea amarilla.

Fatal accidente en ruta 12: cómo habría ocurrido el choque

De acuerdo a la información preliminar, el automóvil habría invadido el carril contrario y rozado de costado al camión recolector. El impacto provocó que el auto continuara su trayectoria por inercia, realizara un trompo y terminara sobre la banquina.

Visibilidad reducida por niebla

Al momento del siniestro, la visibilidad en el sector era escasa debido a la presencia de niebla, lo que habría reducido en aproximadamente un 50 por ciento el campo visual de los conductores. El tramo se encontraba debidamente señalizado con doble línea amarilla, indicaron las autoridades.

El tránsito en la Ruta 12, en ese sector, permanecía asistido mientras se realizaban las tareas de auxilio y peritajes, con intervención del personal policial y de seguridad vial.

Al respecto, el jefe de la comisaría La Picada, Jorge Bernat, explicó que “cuando llegamos al lugar, el conductor del auto estaba atrapado dentro del vehículo, por lo que se solicitó la asistencia de la ambulancia de Cerrito y el hombre fue trasladado de inmediato al hospital”.

Asimismo, detalló que “el camión venía desde Hernandarias hacia Paraná y el automóvil circulaba en sentido contrario, desde Paraná hacia Cerrito”. Ambos conductores viajaban solos y la identificación del automovilista se obtuvo a partir de la documentación hallada en el interior del rodado.

Bernat agregó que el vehículo menor presentaba daños severos y que el hombre pudo ser retirado del habitáculo desde la parte trasera, debido al estado en que quedó el auto. Pese a la rápida intervención sanitaria, la víctima falleció posteriormente.

Investigación en curso

En cuanto al conductor del camión recolector, el jefe policial indicó que se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones de consideración. Además, confirmó que personal de Criminalística avanzaba con las pericias para esclarecer las causas del siniestro.

Finalmente, precisó que “el automóvil habría impactado en la parte izquierda del camión” y que las actuaciones siguen para determinar con precisión cómo se produjo la invasión de carril que desencadenó el choque fatal en la Ruta 12, entre Colonia Crespo y El Palenque.