Se mudó a Paraná hace 15 años y cada mañana disfruta del sereno paisaje del río

Durante toda la temporada de verano, una misma escena se repite a la mañana en Thompson: un hombre, una reposera y el río en calma. Las cámaras aéreas de Elonce captaron esa postal cotidiana que terminó convirtiéndose en un símbolo de disfrute simple y conexión con la naturaleza.
Cada mañana, cuando la ciudad recién comienza a desperezarse, una imagen se repite con la precisión de un ritual. Un hombre llega temprano, acomoda su reposera y se sienta a contemplar el paisaje sereno del Río Paraná desde la playa del Balneario Thompson. Esa postal, captada en reiteradas oportunidades por las cámaras aéreas de Elonce, despertó curiosidad, ternura entre quienes la veían desde sus casas.
Durante toda la temporada de verano —e incluso desde la primavera— Sergio ya forma parte del paisaje matinal. Sin proponérselo, se volvió reconocido por vecinos y televidentes que comenzaron a identificarlo como “el hombre de la reposera”. “Sí, ya sé que soy famoso”, contó entre risas cuando fue abordado por el móvil de Elonce. “Me enteré por terceros, me mandan mensajes, me escriben por WhatsApp”, relató con naturalidad.
Un ritual sencillo y constante
Sergio llega todos los días entre las seis y las seis y media de la mañana. Estaciona el auto, prepara unos mates y baja a la playa con su equipo infaltable: reposera, botellita de agua, ojotas y lentes de sol. “Ese es mi equipo oficial de todos los días”, resumió. Se queda hasta las ocho y media o nueve, cuando el sol ya empieza a sentirse con más fuerza y la rutina lo llama de regreso.
La constancia es la clave. “Vengo todas las temporadas de verano, desde noviembre hasta marzo o abril, hasta que dure el buen tiempo”, explicó. Antes de sentarse, camina entre treinta y cuarenta y cinco minutos por la orilla, ida y vuelta, como parte de un hábito que —según dijo— mejoró notablemente su salud general.
Elegir el río
Oriundo de Buenos Aires, Sergio vive desde hace 15 años en Paraná y se siente “uno más”. “No soy de acá, pero ya estoy adoptado”, afirmó. Cada mañana deja a su pareja en el trabajo y, en lugar de volver a casa, elige el río. “En vez de quedarme sin hacer nada, me vengo a disfrutar del mejor sol de la mañana y de las bondades que tiene Paraná”, expresó.
Consultado sobre por qué no todos aprovechan estos espacios, reflexionó: “Es más una cuestión de conducta que otra cosa. A veces es costumbre, es rutina proponérselo”. Y dejó una frase que resume su filosofía: “Lo mejor es arrancar solo. Si dependés de otro, muchas veces no hacés nada”
Una imagen que inspira
Sergio aseguró que nunca buscó la exposición. “No sabía que había cámaras, me dio vergüenza”, confesó. Sin embargo, aceptó contar su historia con una condición: no mostrarse demasiado. Su figura, recortada contra el río planchado y el sol suave de la mañana, ya había hablado por él.
Esa imagen simple —un hombre disfrutando del paisaje— terminó convirtiéndose en un pequeño mensaje para la ciudad: animarse a salir, a habitar los espacios, a encontrar en la naturaleza un refugio cotidiano. Tal vez sea el río, una plaza o un parque. Lo importante, como mostró Sergio sin proponérselo, es elegir empezar el día de otra manera.