 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Es de Santa Fe

Un docente sufrió un ACV mientras estaba de vacaciones en Brasil

Un docente impulsor de la educación intercultural sufrió un accidente cerebrovascular mientras vacacionaba en Brasil y fue diagnosticado con muerte cerebral. Referente clave del trabajo con pueblos originarios, dejó como legado la coproducción del diccionario Mbya Guaraní, que marcó su trayectoria e

10 de Febrero de 2026
Un docente sufrió un ACV mientras estaba de vacaciones en Brasil
Un docente sufrió un ACV mientras estaba de vacaciones en Brasil

Un docente impulsor de la educación intercultural sufrió un accidente cerebrovascular mientras vacacionaba en Brasil y fue diagnosticado con muerte cerebral. Referente clave del trabajo con pueblos originarios, dejó como legado la coproducción del diccionario Mbya Guaraní, que marcó su trayectoria e

Un docente argentino sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia en Brasil y fue diagnosticado con muerte cerebral, según informaron personas cercanas a su entorno. Se trató de Javier Rodas, uno de los principales impulsores de la educación intercultural en Puerto Iguazú, cuya situación generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en los pueblos originarios de la región.

 

De acuerdo a lo que trascendió, Rodas permanecía internado en un centro médico del país vecino, donde los profesionales de la salud habían confirmado el diagnóstico de muerte cerebral. Según se indicó, restaba la realización de un último examen médico, tras el cual los familiares deberían tomar una decisión respecto a los pasos a seguir.

La noticia causó un profundo impacto entre colegas, alumnos y comunidades indígenas con las que el docente trabajó durante años. Rodas fue reconocido por su compromiso con la educación intercultural y por su permanente acompañamiento a niñas, niños y jóvenes, quienes lo consideraban una figura de referencia y contención.

 

Un referente de la educación intercultural

Javier Rodas fue descripto por quienes lo conocieron como un docente de ley, luchador y visionario, con una entrega total hacia sus alumnos. A lo largo de su trayectoria, se destacó por su defensa del derecho a la educación y por su trabajo sostenido junto a comunidades originarias, donde supo construir vínculos basados en el respeto y el acompañamiento cotidiano.

 

Santafesino de nacimiento e iguazuense por elección, Rodas desarrolló gran parte de su labor docente en el ámbito de la educación intercultural bilingüe. Desde ese espacio, promovió proyectos orientados a fortalecer la identidad cultural y a garantizar mejores condiciones educativas para sus estudiantes.

 

Su trabajo en la escuela Yasy Porá

Durante su carrera, Rodas trabajó activamente en la Escuela Intercultural Bilingüe Nº 954 Yasy Porá, donde gestionó mejoras edilicias y pedagógicas, siempre con el objetivo de brindar mayores oportunidades a la comunidad educativa. Su tarea fue reconocida tanto por sus colegas como por las familias, que valoraron su compromiso permanente y su rol como mediador ante distintas instituciones, informó El Territorio.

 

Uno de los proyectos más destacados de su trayectoria fue la coproducción del diccionario Mbya Guaraní, una iniciativa que quedó como legado de su trabajo y de su profunda pasión por la cultura Mbya. Este material fue considerado un aporte fundamental para la preservación de la lengua y el fortalecimiento de la identidad cultural.

A lo largo de los años, Rodas dedicó su vida a apoyar y empoderar a los integrantes de la comunidad, en el marco de la lucha por sus derechos. En numerosas ocasiones, fue el nexo necesario para que distintas iniciativas pudieran concretarse, dejando una huella profunda en quienes compartieron su camino.

Temas:

Argentino comunidad educativa vacaciones en Brasil docente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso