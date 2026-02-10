Un docente sufrió un ACV mientras estaba de vacaciones en Brasil

Un docente impulsor de la educación intercultural sufrió un accidente cerebrovascular mientras vacacionaba en Brasil y fue diagnosticado con muerte cerebral. Referente clave del trabajo con pueblos originarios, dejó como legado la coproducción del diccionario Mbya Guaraní, que marcó su trayectoria e
Un docente argentino sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia en Brasil y fue diagnosticado con muerte cerebral, según informaron personas cercanas a su entorno. Se trató de Javier Rodas, uno de los principales impulsores de la educación intercultural en Puerto Iguazú, cuya situación generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en los pueblos originarios de la región.
De acuerdo a lo que trascendió, Rodas permanecía internado en un centro médico del país vecino, donde los profesionales de la salud habían confirmado el diagnóstico de muerte cerebral. Según se indicó, restaba la realización de un último examen médico, tras el cual los familiares deberían tomar una decisión respecto a los pasos a seguir.
La noticia causó un profundo impacto entre colegas, alumnos y comunidades indígenas con las que el docente trabajó durante años. Rodas fue reconocido por su compromiso con la educación intercultural y por su permanente acompañamiento a niñas, niños y jóvenes, quienes lo consideraban una figura de referencia y contención.
Un referente de la educación intercultural
Javier Rodas fue descripto por quienes lo conocieron como un docente de ley, luchador y visionario, con una entrega total hacia sus alumnos. A lo largo de su trayectoria, se destacó por su defensa del derecho a la educación y por su trabajo sostenido junto a comunidades originarias, donde supo construir vínculos basados en el respeto y el acompañamiento cotidiano.
Santafesino de nacimiento e iguazuense por elección, Rodas desarrolló gran parte de su labor docente en el ámbito de la educación intercultural bilingüe. Desde ese espacio, promovió proyectos orientados a fortalecer la identidad cultural y a garantizar mejores condiciones educativas para sus estudiantes.
Su trabajo en la escuela Yasy Porá
Durante su carrera, Rodas trabajó activamente en la Escuela Intercultural Bilingüe Nº 954 Yasy Porá, donde gestionó mejoras edilicias y pedagógicas, siempre con el objetivo de brindar mayores oportunidades a la comunidad educativa. Su tarea fue reconocida tanto por sus colegas como por las familias, que valoraron su compromiso permanente y su rol como mediador ante distintas instituciones, informó El Territorio.
Uno de los proyectos más destacados de su trayectoria fue la coproducción del diccionario Mbya Guaraní, una iniciativa que quedó como legado de su trabajo y de su profunda pasión por la cultura Mbya. Este material fue considerado un aporte fundamental para la preservación de la lengua y el fortalecimiento de la identidad cultural.
A lo largo de los años, Rodas dedicó su vida a apoyar y empoderar a los integrantes de la comunidad, en el marco de la lucha por sus derechos. En numerosas ocasiones, fue el nexo necesario para que distintas iniciativas pudieran concretarse, dejando una huella profunda en quienes compartieron su camino.