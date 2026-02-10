Viajes al exterior dispararon una suba del consumo en dólares con tarjeta

El saldo en moneda extranjera de las tarjetas de crédito superó los US$ 870 millones a fines de enero, el nivel más alto registrado. El fenómeno refleja el fuerte aumento del turismo emisivo y anticipa mayor demanda de divisas en los próximos meses.
El verano comenzó con una demanda récord de dólares por compras con tarjeta de crédito, impulsada principalmente por los viajes de argentinos al exterior. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina, el saldo de consumos en moneda extranjera cerró enero en US$ 873 millones, una cifra sin antecedentes históricos.
El volumen de compras en divisas realizadas con tarjetas anticipó, de acuerdo con analistas del mercado, una mayor demanda futura de dólares para cancelar esos saldos pendientes con los bancos. La mayoría de los resúmenes, indicaron, se pagó con dólares que los propios usuarios adquirieron luego en el mercado oficial.
De acuerdo con el relevamiento mensual del Central, la mayor parte del endeudamiento en dólares generado por consumos con tarjeta se canceló con divisas compradas en el mercado y no a través del denominado “dólar turista”, que se mantuvo como el tipo de cambio más caro vigente, cercano a los $1.900.
Desde la consultora financiera 1816 señalaron que el monto registrado en enero fue el más alto de la historia y advirtieron que anticipó una elevada salida de divisas en la categoría Turismo y viajes, uno de los rubros que el BCRA monitorea en sus informes del mercado de cambios. Además, remarcaron que el uso de dólares podría haber sido incluso mayor, ya que la cifra no incluyó pagos con tarjeta de débito ni operaciones realizadas mediante billeteras virtuales, como las que utilizan el sistema Pix en Brasil.
Como contrapartida, la consultora destacó que, pese a la fuerte demanda de divisas por parte de los turistas, el Banco Central logró acumular en enero más de US$ 1.100 millones en reservas, en el marco de su programa de compras diarias, favorecido entre otros factores por el crecimiento del crédito en moneda extranjera.
El stock de US$ 873 millones en saldos de tarjetas representó un aumento de US$ 145 millones respecto de diciembre y unos US$ 40 millones más que en enero del año pasado, medidos a precios constantes. Para Matías Rajnerman, jefe de macroeconomía del Banco Provincia, las cifras reflejaron “el aumento de los consumos en el exterior, principalmente por razones de turismo”, algo que consideró lógico por tratarse de los meses de vacaciones de verano, dio cuenta Clarín.
El economista también advirtió dos efectos asociados a esta dinámica. Por un lado, el crecimiento de los viajes al exterior se dio en detrimento del turismo interno, que según sus estimaciones cayó un 3% interanual en la provincia de Buenos Aires. Por otro, sostuvo que la demanda de dólares no mostró señales de alarma en el mercado cambiario, pese a la salida de divisas vinculada al turismo y las importaciones.
El Banco Central también midió cómo los usuarios cancelaron esos consumos. En diciembre, la entidad estimó que el 70% del financiamiento en tarjeta fue pagado con dólares propios ahorrados, un porcentaje en aumento tras la flexibilización del cepo para personas humanas. Un año atrás, ese ratio se ubicaba en torno al 60%.
En términos más amplios, el déficit turístico volvió a ubicarse en niveles elevados. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, durante 2025 el desequilibrio en la balanza de turismo alcanzó los US$ 10.052 millones, de acuerdo con datos del BCRA, lo que convirtió al año pasado en el segundo peor registro desde 2017.
Finalmente, cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos confirmaron la magnitud del fenómeno: la diferencia entre los turistas que salieron del país y los que ingresaron fue récord, con casi 12 millones de viajeros argentinos que cruzaron la frontera, a los que se sumaron otros siete millones de excursionistas, consolidando una fuerte presión del turismo sobre la cuenta externa.