Luciana Rubinska habló de su noviazgo con un joven 14 años menor y los prejuicios

La periodista deportiva se refirió públicamente a su relación con Juan Capurso, con quien mantiene un vínculo desde hace cuatro años. Destacó la diferencia de edad, la compatibilidad y la decisión de no tener hijos como aspectos centrales de la pareja.
La periodista y conductora Luciana Rubinska habló sobre su relación sentimental con Juan Capurso, su pareja desde hace cuatro años y 14 años menor que ella, y reflexionó sobre la importancia de romper prejuicios vinculados a la edad, los mandatos sociales y la maternidad.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista, en la que Rubinska abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional, en un contexto de consolidación de su carrera más allá del periodismo deportivo.
Capurso es operador técnico en ESPN, ámbito en el que se conocieron. Sobre el vínculo, la periodista remarcó la naturalidad con la que se desarrolló la relación y la libertad emocional que encontró junto a su pareja. “Nunca fui tan yo como puedo ser con él. Estoy acá y puedo decir lo que quiera, no estoy pensando si a él le va a caer bien o mal”, expresó.
En ese sentido, Rubinska sostuvo que la diferencia de edad no representó un obstáculo, sino un punto que la llevó a cuestionar estereotipos instalados socialmente. “Juan llegó en el momento que tenía que llegar. Es cierto, yo le llevo 13 años. Siempre digo que le saqué todo el colágeno”, señaló con humor, y añadió: “Hay que terminar con los prejuicios, por ejemplo, de la edad. Uno tiene que elegir a alguien por lo que lo hace sentir, por la compatibilidad”.
La vida familiar y la maternidad
Rubinska es madre de mellizos de 11 años y explicó que la integración entre sus hijos y su pareja se dio de manera natural, aunque aclaró que no conviven todos juntos. “A mí me gusta tener mi libertad, mis momentos. No me gusta que me controlen ni que estén muy encima”, subrayó.
Uno de los aspectos que destacó del vínculo con Capurso es la decisión de él de no tener hijos, una definición que, según explicó, le quitó una presión importante. “Eso me sacó una presión a mí, porque yo la etapa de la maternidad ya la siento cerrada”, afirmó, al referirse a los mandatos sociales que suelen recaer sobre las mujeres en relación con la maternidad.
La periodista remarcó que esa coincidencia fue clave para la estabilidad de la pareja, ya que evitó conflictos vinculados a expectativas de futuro. En ese marco, sostuvo que la sociedad suele imponer exigencias adicionales a las mujeres, tanto desde el entorno como desde las propias relaciones sentimentales, dio cuenta en Infobae.
Romper mandatos y prejuicios
A lo largo de la entrevista, Rubinska insistió en la necesidad de cuestionar los prejuicios asociados a la edad en las relaciones y a los roles tradicionales. Consideró que el eje debe estar puesto en el bienestar personal, la compatibilidad y el respeto mutuo.
Las declaraciones generaron repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su postura frente a los mandatos culturales y valoraron su mensaje sobre la libertad de elección en las relaciones afectivas.