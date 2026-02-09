Homero Pettinanto rompió el silencio y dio detalles de su vínculo con Sofia Gonet

El nombre de Homero Pettinato volvió a instalarse en la agenda del espectáculo digital después de que sus recientes declaraciones públicas generaran nuevas versiones sobre un eventual acercamiento con la creadora de contenido Sofía Gonet. Tras una separación atravesada por acusaciones cruzadas y exposición en redes sociales, el streamer optó por el bajo perfil, aunque sus palabras reactivaron las especulaciones.

El vínculo entre ambos había finalizado en diciembre de 2025 de manera abrupta, en medio de controversias que se viralizaron rápidamente. En aquel momento circularon imágenes del joven en un evento musical junto a una amiga, situación que derivó en un fuerte descargo de la influencer, quien reveló que mantenían una relación que hasta entonces no había sido pública.

Desde ese episodio, los dos comunicaron que habían cortado todo tipo de contacto y que incluso se mantenían bloqueados en plataformas digitales.

Declaraciones que despertaron rumores

Sin embargo, en los últimos días, Homero Pettinato fue abordado por un móvil del programa Infama, donde prefirió no profundizar sobre su presente sentimental. Lejos de confirmar o desmentir una reconciliación, eligió esquivar el tema.

“Te lo digo con todo el respeto del mundo, no quiero hablar. No quiero hablar más del tema, perdón”, respondió ante la consulta directa de la cronista.

Homero Pettinato y Sofía Gonet siguen distanciados. Foto: Archivo.

Consultado sobre su estado anímico, señaló que atraviesa un buen momento, aunque dejó en claro que no desea volver a exponer su intimidad. “Estoy muy bien. Nunca más quiero hablar de lo sentimental en programas de espectáculos. Uno elige si quiere exponer su parte sentimental o no, yo elijo no exponerla”, sostuvo.

Bajo perfil y nueva etapa

Frente a la insistencia periodística, remarcó su incomodidad con la cobertura mediática. “Considero que es un acoso esto. Seguir a una persona que te está diciendo explícitamente que le hace mal hablar de eso”, expresó, marcando un límite respecto al tratamiento del tema.

Las declaraciones se suman a comentarios que realizó en transmisiones online, donde adelantó que planea retomar proyectos musicales y reconoció que varias canciones estuvieron inspiradas en su historia personal.

Por ahora, no hubo confirmaciones oficiales sobre una recomposición de la pareja. No obstante, el silencio y las respuestas evasivas del protagonista volvieron a colocar a Homero Pettinato en el centro de la escena, en un contexto donde cada gesto o palabra suele amplificarse en redes sociales.