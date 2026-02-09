Crimen de Jazmín González: el acusado reconoció la autoría y obtuvo arresto domiciliario

Durante la audiencia en la que se resolvió la morigeración de la prisión preventiva, el acusado por el crimen de Jazmín González reconoció su autoría y manifestó su voluntad de avanzar hacia una resolución rápida del proceso. La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, hizo lugar al pedido de la defensa y concedió el arresto domiciliario a Yamil Cabrera, de 21 años, mientras se completa la investigación penal.

La decisión judicial se tomó luego de escuchar los planteos de las partes: el fiscal Laureano Dato, el querellante Pablo Minetti y el defensor José Barbagelata. Aunque la querella se opuso de manera enfática a la morigeración, el fiscal, que inicialmente había solicitado la prórroga de la prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay, terminó acompañando el pedido de la defensa.

La jueza dispuso que Cabrera cumpla arresto domiciliario por el plazo de 45 días o hasta que se celebre la audiencia de remisión a juicio o un eventual juicio abreviado, lo que ocurra primero, entendiendo que las circunstancias procesales habían variado desde el dictado de la prisión preventiva original.

Foto: Archivo Elonce.

Un caso complejo con múltiples imputados

El crimen de Jazmín González, de 16 años, ocurrió en la madrugada del domingo 19 de octubre, cuando la adolescente recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza al retirarse en moto junto a un grupo de amigos de una fiesta privada realizada en una vivienda de Bajada Grande. La gravedad del hecho derivó en la apertura de tres legajos conexos además del expediente principal.

Uno de ellos investiga los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego, con Julián Jonathan Manrique, de 21 años, como imputado. Manrique conducía la motocicleta en la que se trasladaba la víctima al momento del disparo.

Otro legajo se sustancia por el delito de homicidio en grado de tentativa contra Emiliano Héctor Strack y Facundo Martínez, quienes habrían intentado ejercer justicia por mano propia al presentarse horas después del crimen en la vivienda de Cabrera. A su vez, Jesús Gómez fue imputado por encubrimiento agravado, tras ser registrado por cámaras recibiendo el arma utilizada en el hecho.

Foto: Archivo Elonce.

El reconocimiento del hecho y la valoración judicial

Durante la audiencia, el defensor Barbagelata sostuvo que su asistido reconoció la autoría del disparo y solicitó un trámite rápido del proceso. Argumentó que una condena permitiría a la familia de la víctima iniciar el duelo, dado que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo.

La jueza Barbagelata valoró que, durante los 90 días de prisión preventiva ya cumplidos, la Fiscalía logró avances significativos en la investigación, pero no consiguió nuevos testigos debido al temor existente en el entorno del caso. Consideró que ese escenario no variaría con una nueva prórroga de la detención.

También tuvo en cuenta una pericia balística concluyente, que estableció una correspondencia del ciento por ciento entre la bala que causó la muerte de Jazmín González y el arma secuestrada en la causa, lo que terminó de consolidar la atribución de autoría, publicó APF.

Medidas alternativas y ejecución inmediata

Al momento de analizar las medidas de coerción complementarias, la jueza solicitó propuestas adicionales. La Fiscalía no sugirió nuevas restricciones, mientras que la querella pidió la colocación de un dispositivo de control electrónico y mecanismos de verificación del cumplimiento del arresto domiciliario, planteos que no fueron aceptados.