Un árbol cayó por el viento e impactó sobre una camioneta estacionada en Paraná

El brusco cambio de las condiciones meteorológicas generó complicaciones este lunes en Paraná, donde una ráfaga de viento provocó la caída de una rama de gran tamaño sobre una camioneta que se encontraba estacionada en calle Feliciano. El hecho dejó daños materiales visibles y motivó la intervención de personal municipal para despejar la zona y restablecer la circulación.

El episodio ocurrió entre Monte Caseros y 9 de Julio, en medio de una jornada que pasó del cielo cubierto a la llovizna y el viento en pocos minutos. Vecinos alertaron al sistema de emergencias tras escuchar un fuerte estruendo, producto del desprendimiento del árbol, que terminó impactando sobre el vehículo.

Intervención de Protección Civil

Desde el lugar trabajó personal de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, que recibió el aviso a través del número 103. Según explicó Lucas García, integrante del área, la notificación ingresó pocos minutos después de la caída.

“El llamado fue por una rama de gran porte que se desplazó sobre un rodado y ocasionó daños materiales”, detalló. También confirmó que no se registraron lesionados, ya que el vehículo estaba sin ocupantes al momento del impacto.

El funcionario agregó que la estructura vegetal afectó principalmente la parte superior y delantera del rodado, generando abolladuras y roturas en la carrocería.

Daños y preocupación de la propietaria

La dueña del utilitario se encontraba en la zona visitando a familiares y había dejado la camioneta estacionada sobre la vereda cuando se produjo el desprendimiento. Según comentaron testigos, escuchó el ruido desde el interior de la vivienda y al salir se encontró con el árbol sobre el techo.

De acuerdo con lo que trascendió en el lugar, el vehículo contaba con seguro contra terceros, por lo que la preocupación estaba centrada en cómo afrontar los costos de reparación.

Mientras tanto, los equipos municipales retiraron las ramas y liberaron la calzada, que permaneció cortada de manera preventiva durante algunos minutos.