Inscriben a emprendedores de Paraná a participar de la feria "Vuelta a clases"

El evento, que cada año busca ofrecer a las familias productos escolares a precios accesibles, convoca a emprendedores y comercios locales a participar con sus productos, entre ellos útiles escolares, mochilas e indumentaria escolar, supo Elonce.
El subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, brindó detalles sobre la iniciativa, destacando la importancia de esta feria como una política pública vinculada a la comercialización y al apoyo a los emprendedores locales. "Es un espacio que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero por tercer año consecutivo, después de la buena recepción que tuvo en las dos ocasiones anteriores", expresó a Elonce.
En esta nueva edición, los emprendedores locales ofrecerán una amplia gama de productos vinculados al inicio del ciclo escolar. Se incluyen kits de útiles escolares elaborados por librerías locales, a precios inferiores al mercado, y también mochilas, cartucheras, y ropa escolar producida por cooperativas textiles de la región. "Tenemos un acuerdo con librerías locales que hacen dos kits diferentes con un precio de 13.000 pesos uno y 19.000 pesos el otro. Uno es para primaria y el otro para secundaria, es un precio inferior al del mercado", detalló Bustamante.
El llamado a inscripciones está abierto hasta el miércoles 11 de febrero, inclusive, para aquellos emprendedores, comercios y cooperativas interesadas en sumarse a la feria. Los interesados pueden inscribirse presencialmente la Dirección de Ferias y Mercados, ubicada en calle Perón 573, o a través de las redes sociales del municipio. "El único requisito, por supuesto, es que sean de la ciudad de Paraná y que trabajen alguno de los rubros referidos a la vuelta a clase", agregó.
La feria se llevará a cabo del 18 al 21 de febrero en cuatro lugares de la ciudad: el Parque Gazzano, la Escuela Hogar, la Comisión Vecinal del barrio Balbi y la Comisión Vecinal Costanera Oeste. Bustamante precisó que el cronograma detallado y los horarios de cada punto de venta serán comunicados una vez que se cierren las inscripciones.
"Siempre decimos con estas políticas de promoción de la comercialización de la gestión municipal que hay una doble población destinataria. Por un lado, estamos trabajando con estas cooperativas textiles, estos emprendimientos, con el acompañamiento de estos comercios del sector librería importantes de la ciudad para llevar buenos precios", comentó el subsecretario.
Otro de los puntos que destaca la feria es la posibilidad de personalizar los productos. Las cooperativas textiles locales, por ejemplo, ofrecen opciones de bordado e identificación de uniformes escolares, lo que agrega un valor adicional a la propuesta. "Siempre surge, y eso es muy interesante, en el encuentro entre el productor y el consumidor, la posibilidad de alguna personalización, de acuerdo a las características de cada escuela, algún bordado, alguna identificación", comentó Bustamante.
Esta iniciativa no solo tiene como objetivo facilitar el acceso a productos escolares de calidad y a precios accesibles para las familias, sino también fortalecer la economía local y generar empleo a través de los emprendimientos y cooperativas de Paraná. Elonce.com