Invitan a una nueva Peña Cuac! con Lalo Mir y artistas locales en vivo

Este miércoles 11 de febrero, desde las 20, el Mirador Tec en la Plaza del Patito Sirirí de Paraná será el escenario para una nueva edición de la Peña Cuac!, con una propuesta cultural y musical gratuita para toda la familia.
La ciudad de Paraná se prepara para una nueva edición de la Peña Cuac!, que se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero en el Mirador Tec (Plaza del Patito Sirirí) desde las 20 horas. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá una noche de música en vivo, gastronomía y un panel de discusión sobre tecnología y futuro. La Peña se consolidó como un espacio para disfrutar de la música regional y el intercambio de ideas, con una fuerte presencia de artistas locales y músicos invitados de renombre.
Música en vivo: propuestas de artistas entrerrianos y nacionales
La noche contará con la participación del ensamble Mística de Río, que ofrecerá un set electrónico de raíz folclórica, aportando una propuesta innovadora a la escena musical local. También se presentará Chamamé Futuro, un proyecto integrado por niños y adolescentes de entre 5 y 14 años, quienes acercarán sonidos de la identidad chamamecera. Para completar la noche, el acordeonista entrerriano Juan Manuel Bilat se presentará en vivo. Bilat, quien fue destacado en el Festival Nacional de Cosquín 2026, actuará en el escenario Atahualpa Yupanqui del mencionado festival, lo que lo convierte en uno de los artistas más esperados de la jornada.
Panel sobre tecnología y futuro
Además de la música, la Peña Cuac! contará con un panel especial dedicado a la reflexión sobre el futuro y la tecnología. En esta oportunidad, los invitados serán Lucina Palleiro (psicóloga), Leandro Mayrata (bioingeniero), Joel Lifschitz (fundador de Crossity, empresa tecnológica) y Nahuel Amore (licenciado en Comunicación Social). El panel abordará la influencia de la tecnología en nuestras vidas y su impacto en diversos aspectos de la sociedad, ofreciendo una perspectiva enriquecedora tanto para los presentes como para quienes sigan el evento en línea.
Disfrutar del evento al aire libre
Para disfrutar de esta velada, se recomienda llevar reposeras o sillas para estar más cómodos durante el evento. También habrá puestos gastronómicos para acompañar la música en vivo y el panel. Este encuentro, que se desarrollará al aire libre, se presenta como una oportunidad única para disfrutar de la cultura local, la música, y reflexionar sobre los avances tecnológicos, todo en un ambiente relajado con el río Paraná de fondo.
Con la luna, las estrellas y un espacio abierto, la Peña Cuac! promete ser una noche memorable para todos los asistentes, con propuestas culturales y artísticas de gran calidad. La entrada será libre y gratuita, lo que la convierte en una excelente opción para quienes busquen disfrutar de la cultura en un ambiente distendido.