Docentes universitarios realizarán paro en contra de la reforma laboral: "Afecta los derechos conquistados"

REDACCIÓN ELONCE
La reforma, según indicaron a Elonce, afecta no solo a los trabajadores universitarios, sino a toda la clase trabajadora. "Es una reforma que va en contra de derechos históricos que hemos conquistado, va en contra de la organización, de la posibilidad de asambleas", dijeron.
Los docentes universitarios resolvieron sumarse al paro y movilización del próximo 11 de febrero en rechazo a la Reforma Laboral.
La secretaria general del sindicato Sitradu, Sofía Sforza, brindó detalles sobre las razones por las cuales adhieren a la medida de fuerza. "A nivel nacional, la CONADU Histórica, que es la federación a la cual pertenecemos, y otros gremios y centrales, estamos convocando al paro este miércoles contra la reforma laboral esclavista", explicó a Elonce.
La reforma, según los docentes, afecta no solo a los trabajadores universitarios, sino a toda la clase trabajadora. "Es una reforma que va en contra de derechos históricos que hemos conquistado, va en contra de la organización, de la posibilidad de asambleas, de las condiciones laborales, profundiza la explotación", afirmó.
Además, destacó que la reforma contribuye a la precarización del trabajo al legalizar condiciones de mayor explotación y extender las jornadas laborales: "Sabemos que hoy hay un alto porcentaje de trabajo informal y no registrado, y esta reforma lo profundiza".
La convocatoria en la provincia de Entre Ríos es parte de un plan de lucha a nivel nacional, que también incluirá movilizaciones en ciudades como Rosario y Córdoba, y en la Ciudad de Buenos Aires.
En Paraná, la marcha partirá a las 18:30 desde Plaza 1º de Mayo hacia Casa de Gobierno, donde los trabajadores se reunirán con distintos sectores sociales, gremios y movimientos políticos. "Nosotros decimos que esta reforma no se negocia, no se corrige, no es que hay puntos que hay que ver, sino que hay que rechazarla de plano", remarcó Sforza.
Los docentes universitarios también exigen la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de las universidades públicas. "Volvimos a no tener aumentos, tuvimos un aumento del 2% que todavía no hemos cobrado porque Nación no había transferido la plata. Seguimos en una situación de mucha precariedad con salarios de pobreza", destacó la dirigente gremial. Además, agregó que la ley, que fue votada y refrendada en cinco ocasiones, sigue sin aplicarse correctamente por parte del gobierno: "El gobierno sigue haciendo lo que quiere y sigue sin aplicar la ley, y nosotros seguimos con salario de pobreza".
La situación de los docentes universitarios en Entre Ríos no escapa a esta realidad. Sforza subrayó la importancia de visibilizar la crisis que atraviesa el sector y la necesidad de defender la educación pública frente a las políticas de ajuste. "Estamos movilizando y convocando al paro del miércoles en defensa de la universidad pública", concluyó. Elonce.com