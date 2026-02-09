Emboscada en Italia: simularon un control policial y volaron un camión blindado con dinero

Una escena propia de una película de acción alteró la rutina matinal en el sur de Italia, donde una banda armada emboscó un camión blindado que trasladaba dinero y ejecutó un asalto planificado con explosivos, disparos y vehículos incendiados. El hecho se produjo este lunes alrededor de las 8.30 sobre una ruta clave de la región de Apulia, cerca de Squinzano, y generó pánico entre automovilistas que quedaron atrapados en medio del operativo.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el grupo delictivo bloqueó la circulación prendiendo fuego una camioneta y un camión para impedir el avance del tránsito y retrasar la llegada de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, utilizaron rodados camuflados como patrulleros para montar un falso control policial y obligaron a detener tanto al transporte de caudales como al vehículo que lo escoltaba.

Explosiones y tiroteo en plena ruta

Una vez inmovilizado el convoy, varios atacantes descendieron vestidos de negro y portando fusiles de asalto. Tras reducir a los custodios, intentaron abrir el blindado sin éxito, por lo que colocaron cargas explosivas en la parte trasera y volaron las puertas. La detonación se escuchó a varios metros y fue registrada por conductores que circulaban por la zona.

#Italia 🇮🇹#GolpeDePelícula 📹 Golpe comando a un camión blindado en Italia: falso operativo policial, explosiones, tiroteo y un robo de película. Ocurrió este lunes en la ruta estatal 613 que une a Lecce con Brindisi. Ladrones vestidos de negro volaron un par de autos para… pic.twitter.com/9ryq42UbnU — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) February 9, 2026

Durante la huida, una patrulla de Carabinieri logró atravesar el bloqueo y se produjo un intercambio de disparos con la banda. A pesar de la violencia del enfrentamiento, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Fuga, detenidos y peritajes

Tras concretar el robo, la mayoría de los implicados escapó con el botín, mientras que dos sospechosos fueron capturados en las horas posteriores. El resto continúa prófugo y es intensamente buscado por la policía, que desplegó operativos en rutas y accesos cercanos.

Parte del episodio quedó grabado por un transportista que filmó desde su cabina. En el video se escucha una advertencia en italiano segundos antes de la explosión, imágenes que luego circularon por redes sociales y medios locales.

La ruta estatal 613, que conecta Lecce con Brindisi, permaneció cortada durante varias horas por tareas de peritaje. Aunque no se informó oficialmente el monto sustraído, estimaciones preliminares hablan de un robo millonario que podría rondar los tres millones de euros.