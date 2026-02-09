Un incendio forestal de gran magnitud moviliza a bomberos en Mojones Norte

Un incendio forestal de importantes dimensiones se registra desde el domingo por la tarde en la zona de Mojones Norte, en el departamento Villaguay, donde dotaciones de bomberos voluntarios de distintos puntos de la provincia despliegan un amplio operativo para evitar que las llamas se propaguen sobre campos y sectores de monte nativo. Elonce estuvo en el lugar y pudo constatar el trabajo sostenido que se realiza en condiciones climáticas adversas.

El foco se ubica en cercanías de Raíces Este, dentro de un área rural de acceso complejo, con caminos de tierra y vegetación seca que favorecen la combustión. La falta de lluvias y las altas temperaturas complican las tareas, mientras el viento genera constantes cambios en la dirección del fuego, obligando a rediseñar estrategias de ataque.

Un operativo con refuerzos de toda la provincia

Desde primeras horas de la mañana se sumaron brigadistas de diferentes cuarteles nucleados en la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Participan móviles de Colón, San Salvador, Viale, Santa Anita, Villa Elisa, Concepción del Uruguay y Villaguay, entre otros, con unidades 4x4 y kits forestales especialmente preparados para terrenos irregulares.

Además del trabajo terrestre, se incorporó un avión hidrante que realiza descargas periódicas sobre los sectores más activos. La aeronave se abastece de agua en el aeroclub local, lo que permite mantener vuelos continuos para enfriar los puntos calientes y evitar rebrotes.

Incendio forestal en Mojones Norte. Foto: Bomberos de Villaguay.

El despliegue incluye también un camión de comando y personal de coordinación operativa, que monitorea la evolución del frente y organiza las tareas de cada brigada.

Condiciones que dificultan el combate

En el terreno, los voluntarios avanzan a pie con mochilas de agua y herramientas manuales para ingresar en áreas donde los vehículos no pueden llegar. La presencia de palmares, arbustos densos y suelo seco complica la penetración, por lo que el trabajo demanda varias horas y esfuerzo físico constante.

Incendio forestal en Mojones Norte. Foto: Bomberos de Villaguay.

Las temperaturas previstas superan los 30 grados, con baja humedad y ráfagas de viento, un combo que favorece la propagación y obliga a mantener vigilancia permanente. Durante la jornada se registraron algunos reinicios en sectores ya controlados, aunque fueron contenidos a tiempo por los equipos.

Llamado a la prevención

Desde los organismos intervinientes recordaron que rige una prohibición total de quemas en todo el territorio entrerriano por disposición de la Secretaría de Ambiente. Cualquier foco intencional o negligente puede generar consecuencias graves, especialmente en contextos de sequía prolongada.

Ante la detección de humo o fuego, se recomienda dar aviso inmediato al 100 o a la Policía para permitir una intervención temprana y evitar daños mayores en la flora, la fauna y las zonas rurales cercanas.

Mientras continúan las tareas de enfriamiento y control, el operativo seguirá activo en Mojones Norte hasta asegurar que no queden puntos activos. La prioridad es proteger el ecosistema y garantizar la seguridad del personal que trabaja en el lugar.