Nuevos incendios en el Delta del Paraná afectaron con humo a la zona del Gran Rosario

Los dos focos fueron detectados el fin de semana por la Agencia Federal de Emergencias en el Delta del Paraná. El humo fue visible desde la costa de Rosario, aunque el viento evitó que el olor llegara a la ciudad.
Dos nuevos focos de incendio se registraron en el Delta del Paraná y generaron preocupación en Rosario, al provocar intensas columnas de humo visibles desde la costa durante la jornada del lunes. Las quemas fueron detectadas tras un sobrevuelo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y afectaron zonas de islas ubicadas cercanas a Victoria.
Durante la tarde, veraneantes que se encontraban en la costanera norte de Rosario observaron una densa columna de humo que se elevaba desde el sector insular, a varios kilómetros de distancia, en cercanías de la ciudad de las siete colinas. Si bien la imagen fue impactante, la mayoría de las personas consultadas coincidió en que no se percibía olor ni molestias respiratorias, debido a la dirección del viento, publicó Rosario 3.
Una de las vecinas aseguró que solo sintió “un poco” el olor, mientras que otra veraneante relató que ya había visto humo en la zona durante el día anterior. Con el paso de las horas, la columna comenzó a dispersarse y se desplazó hacia el sur de las islas entrerrianas.
Detección aérea de los focos de incendio
Desde la Agencia Federal de Emergencias informaron que el domingo realizaron un sobrevuelo preventivo con un avión observador, en el marco de los controles por riesgo de incendios. Durante la recorrida, detectaron dos focos activos.
Uno de ellos se localizó a unos 15 kilómetros al este de la ciudad de Granadero Baigorria, en un sector rodeado por arroyos, lagunas y bañados. Según el reporte oficial, en ese punto “la actividad de fuego es baja y discontinua”.
El segundo foco fue observado sobre la traza de la ruta Rosario–Victoria, donde personal de Entre Ríos trabajaba para extinguir un incendio que se había originado en la banquina.
INCENDIOS EN EL DELTA DEL PARANÁ
📍Entre Ríos
La Agencia Federal de Emergencias (AFE) colabora con la provincia realizando sobrevuelos con un avión observador para prevenir incendios.
Personal provincial sobrevoló dos sectores de los humedales, uno a 15 km al este de… pic.twitter.com/uQGGGVzduh— Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) February 1, 2026
Preocupación por el impacto ambiental
Los incendios en el Delta del Paraná generan una permanente alarma por el impacto que provocan en los humedales, un ecosistema clave para la biodiversidad y la regulación hídrica. Además, las columnas de humo suelen afectar la calidad del aire en distintas ciudades ribereñas.
Desde los organismos de emergencia indicaron que continuarán con los monitoreos aéreos y el trabajo coordinado con las provincias para detectar nuevos focos y avanzar en su control.