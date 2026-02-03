En enero se patentaron 66.080 autos 0KM: cuántos se registraron en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Entre Ríos registró una suba interanual y se ubicó entre las provincias con mejor desempeño, según el informe de ACARA.
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de autos 0KM patentados durante enero de 2026 ascendió a 66.080 unidades, lo que representa una baja del 4,9% interanual, ya que en enero de 2025 se habían registrado 69.520 unidades.
Si la comparación es contra diciembre, se observa una suba del 174,4% ya que en el pasado mes de 2025 se habían registrado 24.079 unidades.
Entre Ríos, con balance positivo
En este contexto, Entre Ríos se destacó dentro del escenario nacional. La provincia registró 1.752 patentamientos en enero de 2026, lo que representó una participación del 2,7% del total nacional.
En la comparación mensual, la provincia mostró un incremento del 246,9% respecto de diciembre, uno de los porcentajes más altos del país. A diferencia del promedio nacional, también logró una suba interanual del 1,8%, al comparar con enero de 2025.
En el acumulado del año, Entre Ríos contabilizó 1.752 unidades frente a 1.721 del mismo período de 2025, consolidando un crecimiento del 1,8%.
Concentración en pocas provincias
El informe señaló que el grueso de las ventas se concentró en las provincias más pobladas. Buenos Aires lideró el ranking con 18.797 unidades, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 11.710, Córdoba con 7.585, Santa Fe con 6.326 y Mendoza con 2.910.
Estas cinco jurisdicciones concentraron más del 70% del mercado automotor nacional, reflejando la fuerte centralización del sector.
Provincias con mayores caídas
No todas las provincias mostraron resultados positivos en la comparación interanual. Entre las caídas más pronunciadas se ubicaron Santa Cruz (-38,5%), Salta (-35,1%), Neuquén (-22,7%), La Rioja (-19,9%) y San Luis (-18,3%).
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”.
En este sentido, mencionó que será clave “el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva".