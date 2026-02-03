En Paraná se rindió homenaje a la batalla de Caseros con un acto al pie del monumento a Urquiza

La Municipalidad de Paraná rindió homenaje este martes 3 de febrero a un acontecimiento fundamental de la historia argentina: el 174º aniversario de la Batalla de Caseros; el acto tuvo lugar al pie del Monumento al General Justo José de Urquiza, situado en la Alameda de la Federación y las barrancas del río Paraná.

En ese marco, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, destacó a Elonce la importancia de la fecha no solo desde una perspectiva histórica, sino también como oportunidad para reflexionar sobre el presente.

“Todas las fechas históricas permiten hablar de historia, pero también del presente. Aprovechamos para hablar de nuestra ciudad partiendo de Caseros, transitando con la Constitución y luego la organización nacional, en la cual Paraná fue protagonista, porque fue capital de la Confederación Argentina y tuvo un rol importante hasta 1861”, explicó el funcionario municipal.

Acto por una fecha patria en Paraná (foto Elonce)

Halle señaló que desde la gestión municipal consideran que aún existe “una deuda con esa tradición federal”, al sostener que si bien el país se define formalmente como federal, “falta que la distribución del poder sea más equitativa y equilibrada”. Y aclaró que esta postura no es en contra de Buenos Aires, sino a favor de las provincias.

“Sabemos que hay que mirar también las cuestiones positivas: vivimos en un país con paz y convivencia democrática, y eso habilita a seguir hablando de un federalismo real, no solo formal, sino en la distribución concreta del poder”, afirmó.

Consultado sobre el legado de Urquiza y los desafíos actuales, Halle sostuvo que en aquel tiempo el objetivo era construir el Estado argentino y una identidad nacional, mientras que hoy el rol del Estado se encuentra en debate. “Entendemos que tiene que haber un equilibrio entre lo que hace el Estado y lo que puede hacer la sociedad civil, brindando servicios de calidad y a la vez mayor libertad a las personas”, concluyó.

De esta manera, Paraná volverá a poner en valor su historia y su identidad federal, en una jornada que buscará unir memoria, reflexión y proyección de futuro.

Referencias históricas

La Batalla de Caseros aconteció el 3 de febrero de 1852, donde el ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, fue derrotado por el Ejército Grande, compuesto por fuerzas del Brasil, el Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, liderado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien se había sublevado contra Rosas el 1 de mayo de 1851 en que lanzó el llamado Pronunciamiento de Urquiza. La batalla culminó con la victoria del Ejército Grande y la derrota de Rosas, quien el mismo día renunció al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es considerado el acontecimiento más trascendente del federalismo argentino.