Vecinos de barrio La Milagrosa llevan 34 días sin agua y reclaman solución urgente

REDACCIÓN ELONCE
Los vecinos de barrio La Milagrosa llevan 34 días sin agua. A pesar de los reclamos, la situación no se resuelve y la comunidad sigue luchando por un servicio básico.
Los vecinos de barrio La Milagrosa, en Paraná, llevan 34 días sin agua, y la situación ha generado gran preocupación entre los residentes. Silvia Cristina Zapata, una de las vecinas afectadas, explicó que cuando el agua finalmente llega, es solo un "hilito" que no abastece para cubrir las necesidades básicas de los hogares. En su caso, debido a problemas de salud y la situación de otros vecinos discapacitados o enfermos, la falta de agua se ha convertido en un problema de gravedad.
"Estamos acá reunidos en la calle Las Acacias porque hace 34 días que estamos sin agua y cuando llega el agua es un hilito de agua", comentó Silvia. En el barrio, muchos vecinos ya han abandonado la zona debido a la imposibilidad de vivir sin el servicio básico, y los que permanecen enfrentan grandes dificultades para abastecerse de agua.
Según relató, la situación se complica aún más porque los reclamos realizados al 147 han sido ignorados, recibiendo siempre la misma respuesta: que nadie reclama desde allí.
Reclamos y dificultades para conseguir agua
A pesar de los esfuerzos de los vecinos, la situación no mejora. Carolina Lucena, otra residente, comentó que ella y su familia se levantan temprano, a las 3 o 4 de la mañana, para intentar llenar algunos recipientes con el poco agua que llega en la madrugada. "Nos quedamos los vecinos, por ejemplo, yo con él, que tenemos la canilla cerca de la calle, que viene de las 4 de la mañana el agua, a las 5 y empezamos a llenar, juntamos agua", explicó.
El reclamo de los vecinos se extiende a las autoridades locales, quienes no han mostrado respuestas eficaces. "Hace más de 50 años que vivo aquí y siempre tuvimos este problema, pero ahora esto es peor. Se pusieron las válvulas inteligentes y la situación empeoró", dijo Oscar, uno de los residentes más antiguos del barrio. El problema de la falta de agua no es nuevo en la zona, pero los residentes afirman que la situación actual es mucho más crítica que en años anteriores.