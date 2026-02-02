Vecinos y bomberos lograron sofocar un incendio de pastizales en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio se desató desde la tarde y avanzó dentro de un predio con pastizales en Paraná, mientras vecinos y bomberos zapadores trabajaron para evitar que el fuego se propague hacia viviendas cercanas.
Un incendio en calle Hernandarias, cerca de barrio Ciudad Nueva de Paraná, se desató desde las 17 y avanzó de cuadra en cuadra dentro de un predio, según relataron vecinos del sector.
En el lugar, los residentes señalaron que los esfuerzos iniciales fueron realizados por los bomberos voluntarios. “Los vecinos del barrio Hernandarias arrancaron con tachos y fueron haciendo una cadena para tratar de aliviar el fuego, porque ya estuvieron presentes los bomberos voluntarios pero a veces el enfriamiento no sucede y vuelve a encenderse el foco”, explicó uno de los vecinos.
Vecinos alertas y sospechas de intencionalidad
El vecino contó que el incendio volvió a encenderse en su patio minutos después de haber sido controlado. “Justo empezó a apagarse un poco, volví a casa y 15 minutos después volvió a prenderse con todo”, relató.
En tanto, destacó la proximidad con el barrio Ciudad Nueva y señaló que la distancia entre ambos es de aproximadamente “un kilómetro”, lo que genera preocupación por posibles nuevos focos.
Sobre la posibilidad de que el incendio sea intencional, el vecino sostuvo que “es raro que se prenda de una”, y agregó que la policía también interviene junto a los bomberos zapadores.
Alarma por el avance y trabajo comunitario
Otro vecino, Norberto Pacheco, describió el contexto de la emergencia y resaltó la colaboración comunitaria.
Pacheco detalló que en verano el fuego se vuelve más frecuente y que “si lo agarrás de un principio lo podés apagar, pero si no se apaga, se propaga por el viento”.
En cuanto al riesgo para las viviendas, los vecinos comentaron que se escucha el crujir de las ramas y las sirenas de los bomberos, y que muchos ya se encuentran enfriando paredes y árboles por prevención. “Tenemos miedo que llegue a nuestras casas”, concluyó.