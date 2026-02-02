Paracao se ilusiona con la Liga Federal tras una exigente preparación

REDACCIÓN ELONCE
Paracao afronta la Liga Federal con un plantel joven, consolidado y con un proceso de trabajo que lleva cinco años. Su entrenador, Nicolás Lescano, destacó la fortaleza grupal y el orgullo de competir a nivel nacional.
Paracao se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga Federal con expectativas altas y un camino de trabajo sólido que respalda la ilusión. El equipo entrerriano llega al certamen nacional tras una pretemporada exigente y con la base del plantel que viene compartiendo procesos desde la temporada pasada, un aspecto clave para encarar una competencia de alto nivel.
El entrenador Nicolás Lescano destacó el compromiso mostrado por sus dirigidos durante la preparación. “Nos hemos preparado muy bien (para la Liga Federal). La mayoría del equipo viene desde el año pasado trabajando juntos, más algún chico que se sumó a principios de enero. Entrenamos de mañana y de tarde así que ha sido bastante dura la pretemporada”, expresó en diálogo con Elonce.
El DT remarcó que el esfuerzo realizado no fue menor y que la carga física y mental de los entrenamientos apuntó a llegar en las mejores condiciones posibles. Paracao apostó a una planificación intensa, consciente de que la competencia nacional exige regularidad, fortaleza y carácter en cada presentación.
Un grupo numeroso con una fortaleza clara
El plantel de Paracao está conformado por 21 jugadores, aunque solo 14 serán los que viajen al torneo. Más allá de los nombres, Lescano subrayó que la principal fortaleza del equipo pasa por lo colectivo, un valor que se construyó con horas de trabajo compartidas y convivencia diaria.
“Somos 21 en el plantel en total y 14 viajan al torneo. Como punto número uno, la fortaleza es la parte grupal. Es un proceso intenso de trabajar mañana y tarde por tres horas. La parte del grupo hace que se vea lindo. Segundo, hay bastante potencial en el equipo y facetas”, agregó el entrenador.
Ese potencial se apoya en la versatilidad de los jugadores y en la posibilidad de adaptarse a distintos momentos del juego. En un torneo largo y exigente como la Liga Federal, Paracao buscará apoyarse en su identidad y en la cohesión del grupo para sostener el rendimiento.
Un proceso formativo que hoy da sus frutos
Más allá del presente competitivo, Lescano puso el foco en el valor del proceso que sostiene al proyecto deportivo. “Para nosotros es seguir un proceso que empezó hace cinco años. La mayoría son chicos que tienen entre 19 y 20 años. Arrancaron el proceso conmigo y a finales de 2020 cuando volvimos a entrenar y en inferiores ellos han hecho un trabajo increíble y hoy poder seguir midiéndolos a nivel nacional en Primera para nosotros es un orgullo y un premio total al esfuerzo que hemos hecho”.
La Liga Federal de Vóley reúne a alrededor de 25 equipos de todo el país. Cada zona clasifica a los tres primeros y al mejor cuarto, mientras que el ascenso queda reservado para los equipos que logran llegar a la final, lo que eleva aún más la dificultad del certamen.
Con ese objetivo en mente, Paracao viaja con ilusión y ambición. “Si podemos volver con un ascenso, sería coronar todo esto hermoso que hemos estado construyendo”, cerró el DT, reflejando el sueño de un equipo que busca transformar años de trabajo en un logro histórico.