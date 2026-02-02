La carrera nocturna "Odissea Di Notte" iluminará Sauce Montrull el 14 de febrero

La localidad de Sauce Montrull será escenario el próximo sábado 14 de febrero de la tercera edición de la carrera nocturna “Odissea Di Notte”, una competencia que se ha convertido en un evento esperado por los corredores y los habitantes del pueblo. Con tres distancias disponibles (21, 15 y 8 kilómetros), la maratón se desarrollará a través de un recorrido único que combina naturaleza y emoción, a través de montes, vías de tren y arroyos.

La intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, expresó su entusiasmo por la realización de esta nueva edición: “Estamos muy contentos porque es la tercera maratón que vamos a tener en Sauce Montrull, teniendo en cuenta los terrenos (montes, vías de tren, arroyos). La gente está muy feliz”. Este evento nocturno promete una experiencia espectacular, no solo por la actividad deportiva, sino también por el ambiente único que ofrece el recorrido iluminado y en perfecto estado.

El evento promete ser un gran atractivo tanto para los corredores locales como para los turistas. “Creo que va a ser un gran espectáculo con una pista que está en perfectas condiciones e iluminada completa. Estoy contenta por lo que se viene y por la cantidad de gente que van a Sauce Montrull”, adelantó la intendenta, quien también destacó la popularidad del evento. Según los datos de la organización, ya hay 250 inscriptos, aunque se espera que el número aumente considerablemente en los días previos al evento.

Foto: Elonce.

Diversión post-carrera para toda la familia

La competencia no solo incluirá la parte deportiva, sino que también ofrecerá diversas actividades para disfrutar después de la carrera. Tras la competencia, los participantes y los asistentes podrán disfrutar de un show en vivo, un concurso de karaoke y, como novedad, podrán hacer uso de la pileta en el camping de Aeroclub del municipio. “La idea es pasar un momento lindo y un tercer tiempo disfrutando en familia con un servicio de cantina para que puedan hacer su cena y tomar algo fresco”, comentó Daneri.

La actividad busca ofrecer un ambiente relajado y familiar, asegurando que todos los asistentes puedan disfrutar de una jornada completa, desde la competencia hasta el cierre de la noche. Además, se contará con una cantina en el lugar, donde los participantes y sus familias podrán disfrutar de una cena y bebidas frescas en un ambiente ameno.

Además, uno de los atractivos más esperados de la carrera será el recorrido que, debido a la nocturnidad del evento, contará con una atmósfera especial. “Es un área natural muy linda, sobre todo la parte bordeada al arroyo, que es el atractivo particular que tiene esta competencia, teniendo en cuenta que cada corredor tiene que llegar con su linterna en la frente como norma obligatoria”, destacó la intendenta. Esto hará que los corredores puedan disfrutar de un desafío adicional mientras se adentran en la oscuridad, con solo las linternas iluminando el camino.

Foto: Elonce.

Proyectos futuros para mejorar la infraestructura del pueblo

Además de los preparativos para la carrera, la intendenta Daneri también compartió los objetivos del municipio para este 2026. A lo largo del año, se trabajará en diversas obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sauce Montrull. Uno de los proyectos más destacados es la mejora de la trama vial, con el objetivo de avanzar en la pavimentación de las calles del pueblo, una tarea que se había demorado por falta de recursos.

“Estamos trabajando con estudios de ingeniería, haciendo la compra de material. Se va a aplicar en distintas calles del pueblo piedra mora, que hasta el momento no se había utilizado por la falta de recursos. Se van a empezar a hacer cordones cunetas y se están pensando en obras que todo el año se va a trabajar en la trama vial, que es lo que más atrás nos hemos quedado en los últimos dos años”, sostuvo Daneri. Esta serie de proyectos promete transformar la infraestructura del pueblo, mejorando la conectividad y accesibilidad para los vecinos.