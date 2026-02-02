El Club Mariano Moreno participará en la Fiesta del Mate: “Vamos a vender pizzas para mejorar instalaciones”

REDACCIÓN ELONCE
El Club Mariano Moreno formará parte del patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate, donde ofrecerá pizzas con el objetivo de recaudar fondos destinados a obras y mejoras en la institución, según confirmaron a Elonce desde la comisión directiva.
El Club Mariano Moreno será uno de los protagonistas del patio gastronómico de la próxima Fiesta Nacional del Mate, una iniciativa que integrará a diferentes instituciones deportivas de la ciudad con el objetivo de fortalecerlas económicamente y visibilizar su trabajo comunitario.
Desde la sede del club, Elonce dialogó con Emmanuel Comas, integrante de la comisión directiva, quien brindó detalles sobre la propuesta con la que participarán del evento. “Vamos a vender pizzas para poder mejorar el club, pintarlo y generar un nuevo espacio. También tenemos pensado comprar rejas y hacer distintas mejoras”, explicó, agradeciendo la posibilidad de difundir la iniciativa.
La participación del club contará con el trabajo de personas de la institución. “Somos más o menos unas diez personas abocadas directamente, pero también habrá socios y gente del club que va a ayudar en lo que haga falta, ya sea como vendedores ambulantes o en lo que necesitemos”, señaló.
Una experiencia que ya se repite
Si bien se trata de una propuesta importante, no es la primera vez que el Club Mariano Moreno forma parte de la Fiesta Nacional del Mate. “Ya venimos participando varias temporadas, creo que esta es la cuarta vez. Las expectativas siempre son muy altas, tratamos de sacar la mayor ganancia posible para volcarla en el club”, afirmó Comas.
En ese sentido, destacó que la actual comisión es relativamente nueva. “Nos formamos más o menos en enero. Somos un grupo que empezó a hablar, a organizarse, y de a poco vamos avanzando. La expectativa siempre es mejorar el club en lo más posible y seguir yendo para adelante”, remarcó.
Invitación a la comunidad
Durante la entrevista, Emmanuel también aprovechó para invitar a la comunidad a sumarse como socios. “Hoy arrancamos con la formativa, que es lo que más socios nos trae. Tenemos las categorías C11, C15, 6 y 7, y obviamente las puertas del club están siempre abiertas para quienes se quieran acercar”, expresó.
En la Fiesta Nacional del Mate, el Club Mariano Moreno ofrecerá pizzas comunes y especiales, que tendrán un valor de 12.000 y 15.000 pesos, y todo lo recaudado será destinado a mejoras en la institución.
De esta manera, el club se suma a una propuesta que combina gastronomía, participación comunitaria y apoyo a las instituciones locales, en uno de los eventos más importantes de la ciudad.