“Los mejores cebadores están en Entre Ríos”, aseguró la sommelier de yerba mate Andrea Venturini

A pocos días de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, Elonce dialogó con Andrea Venturini, sommelier de yerba mate, para conocer más sobre el origen, el presente y el futuro del emblema nacional. La conversación incluyó explicaciones técnicas sobre la preparación y también reflexiones sobre la identidad cultural ligada al consumo del mate.

Venturini detalló que “la montañita equilibra los componentes de la yerba mate: la hoja gruesa, la hoja fina, el polvo y el palo. Genera que los elementos volátiles queden arriba y entonces no se tape la bombilla”.

Con ese tipo de detalles, la especialista reconstruyó un ritual que, según la tradición guaraní, tiene un significado espiritual: “El primer mate, dicen los guaraníes, es para el dios Tupá, el dios del fuego que conserva la yerba mate”.

La sommelier destacó además la versatilidad del mate: “Es el fiel compañero, el que no falla y, además, está en cualquier situación. Va bien con todo. Lo podés acompañar con pastelería, con un salame, con un quesito, con un pan casero”.

Tradición, identidad y orgullo entrerriano

En la charla, Venturini vinculó el consumo del mate con la identidad regional: “Para mucha gente es la única comida del día, así que el gran respeto al mate por todo eso”.

El mate: origen, presente y futuro del emblema nacional

Asimismo, recordó el origen de la fiesta en Paraná: “Es un superalimento y en Entre Ríos somos los que más consumimos yerba mate y es por eso que tenemos la Fiesta Nacional del Mate en la capital”.

También destacó que la festividad es única en el país porque “justamente se nos da por esta condición, por esta característica de años, de ser los más materos de Argentina”. Además, agregó que “los mejores cebadores están en Entre Ríos”.

En ese sentido, Venturini explicó que el Concurso de Cebadores, que se realizará en la Fiesta Nacional del Mate, busca descubrir a los mejores: “Está abierta esta competencia para todos los que vienen de otros lugares”.

Mate, técnica y nuevos hábitos

Al hablar de tendencias actuales, Venturini describió la molienda uruguaya que se ve en deportistas: “Es una molienda que no tiene palo, tiene más bien hoja y polvo” y explicó los cuidados necesarios: “Lo que sí hay que tener ahí siempre es una buena bombilla con el filtro de palita, no con el que es resorte, porque si no se tapa”.

Sobre la temperatura ideal del agua, aseguró que “lo que da acidez es la alta temperatura del agua” y recomendó “con palo 80º está bien. Para molienda uruguaya, deberías bajarla un poquito más a 75”.

También aclaró que el material del mate influye: “El mejor mate para mantener la temperatura es la Calabaza. El mate de vidrio se usa para la cata”.

En cuanto a la tradición de endulzar o no el mate, Venturini fue contundente: “Ponerle azúcar es una lástima”. Sin embargo, también fue flexible: “es preferible que lo tomes con azúcar o con edulucorante antes de que no tomes mate, más vale tomar como cada uno pueda”.

Finalmente, la sommelier invitó a la comunidad a participar del concurso de cebadores: “Viernes y sábado hay concurso. Todavía se pueden inscribir. Están en la carpa que está en la explanada de Sala Mayo”.

Y celebró la apertura de la ciudad: “Siempre es un placer abrir las puertas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, además del escenario espectacular que tenemos este año”.