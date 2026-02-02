Así será el operativo de Control Urbano en la Fiesta Nacional del Mate para ordenar puestos y asistir a la gente

A pocos días de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, la Municipalidad de Paraná ajusta los detalles del operativo que se desplegará dentro del predio para ordenar la circulación de público, supervisar los espacios gastronómicos y brindar asistencia ante cualquier eventualidad. Una de las áreas que tendrá presencia permanente será Control Urbano, que trabajará de manera coordinada con otras dependencias municipales y fuerzas externas.

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, explicó que el dispositivo abarcará distintas tareas operativas y de acompañamiento a los asistentes durante las jornadas del evento.

“Es un trabajo de organismos del municipio y extra municipales. Prácticamente todas las áreas estamos interviniendo en la Fiesta del Mate”, señaló.

Fiscalización de puestos y asistencia al público

Bergara detalló que la función principal del área será supervisar el funcionamiento de los sectores gastronómicos. “Vamos a estar dentro del predio para chequear el funcionamiento de los lugares de venta de comida, que están concesionados a los clubes de la ciudad de Paraná, como el año pasado”, indicó.

Además del control, el personal cumplirá tareas de orientación y ayuda. Según explicó, los agentes estarán identificados con remeras que dicen “Control Urbano”, lo que permitirá que el público los reconozca fácilmente.

“Tenemos que asistir a las personas cuando necesitan algo. Puede haber alguien descompuesto, alguien que se desoriente o un niño que se pierda”, comentó el funcionario.

Secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara. Foto: Elonce.

Comunicación y emergencias

Uno de los puntos clave será la comunicación interna. Bergara remarcó que, ante la gran concurrencia, los celulares suelen colapsar, por lo que el equipo trabajará con handies para mantener contacto permanente.

“Ante tanta gente normalmente los celulares no funcionan. Nosotros tenemos equipos de comunicación y así sabemos dónde está la ambulancia más cercana y cuál es el carril más práctico para llegar”, explicó.

También mencionó que ya se registraron situaciones de menores extraviados en ediciones anteriores. “Se ha dado que se pierde una criatura y empezamos a recorrer con personal destacado en distintos puntos. Siempre se los puede encontrar”, afirmó.

Más de 30 puestos y espacios de hidratación

Respecto a la oferta gastronómica, el secretario estimó que participarán más de 30 clubes con puestos de comida rápida y bebidas. Si bien la concesión no depende directamente del área, Control Urbano será el encargado de verificar el correcto funcionamiento.

Asimismo, adelantó que habrá sectores de hidratación para el público. “Vamos a informar dónde están los lugares para tomar agua”, sostuvo.

Como referencia fija, el área instalará una carpa identificable dentro del predio para centralizar consultas y asistencia.