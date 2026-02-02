UPCN denunció incumplimientos en compensaciones por horas adeudadas a empleados del Copnaf

El gremio exigió que el Gobierno provincial respete el acuerdo paritario por la compensación de horas históricas a empleados del Copnaf. Advirtieron perjuicios económicos y sobrecarga laboral en el organismo.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos denunció el creciente malestar en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) ante el incumplimiento de lo acordado en paritarias con el Gobierno provincial respecto a la compensación de horas adeudadas a trabajadores del organismo.
La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, cuestionó que “el incumplimiento reiterado y sostenido de lo acordado con UPCN en la Paritaria Sectorial en relación a las horas adeudadas configura una falta grave y causa perjuicios económicos concretos a cientos de trabajadores”, y aseguró que “el clima laboral de queja que impera actualmente en el organismo es insostenible”.
Según recordó la dirigente, el acta acuerdo firmada el 15 de abril del año pasado estableció el reconocimiento y la compensación de horas históricas adeudadas desde 2022 hasta 2025. Sin embargo, denunció que, si bien se efectuaron dos pagos tras la intervención del Ministerio de Economía, el resto de los montos comprometidos no avanzó.
“Como agravante, para el cálculo se sigue tomando el valor de la hora de marzo de 2025, algo que perjudica al trabajador que aún tiene que percibirlo. No es lo mismo una hora en marzo del año pasado que en febrero de 2026”, advirtió Domínguez, quien solicitó una actualización de los valores y una nueva negociación para los casos pendientes.
Desde UPCN también señalaron que no se respetó el procedimiento acordado para la devolución de horas, que establecía prioridad para agentes próximos a jubilarse y para el personal que se desempeña en residencias.
Ante este escenario, el gremio envió una nota al secretario de Trabajo exigiendo que se cumpla con lo firmado en paritarias. “Es necesario solucionar esta problemática y dar previsibilidad a los trabajadores que aún restan cobrar las horas adeudadas”, remarcó Domínguez, al tiempo que cuestionó que “algunos compañeros ni siquiera recibieron información sobre cuántas horas se les deben”.
Sobrecarga laboral
La referente sindical alertó además sobre una creciente sobrecarga laboral en el organismo. Indicó que estaba previsto solicitar un mayor cupo de horas extras para residencias y guardias, pero que dicha autorización no fue concedida. En contrapartida, circulan versiones sobre posibles recortes generalizados.
“Los trabajadores están expuestos a una sobrecarga laboral, en contradicción con la normativa vigente y los principios de protección del trabajo. El problema ya adquirió una gravedad que no puede soslayarse”, sostuvo.
Por último, Domínguez reclamó soluciones urgentes: “Los trabajadores han esperado lo suficiente y necesitan respuestas frente a la crisis que atraviesan todos los sectores del trabajo en una Argentina de ajuste”.