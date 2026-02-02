 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Cambios en el Gobierno nacional

Marco Lavagna renunció a su cargo de titular del Indec

El director del organismo presentó su dimisión este lunes, a días de que se difundan los primeros datos del IPC bajo la metodología actualizada.

2 de Febrero de 2026
Marco Lavagna.
Marco Lavagna. Foto: Archivo.

El director del organismo presentó su dimisión este lunes, a días de que se difundan los primeros datos del IPC bajo la metodología actualizada.

El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en una decisión que se conoce en un momento sensible para el organismo, a pocos días de la publicación de los primeros datos de inflación elaborados con la nueva metodología.

 

La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un contexto de cambios técnicos relevantes dentro del instituto, además de tensiones internas vinculadas a cuestiones salariales. El movimiento abrió interrogantes sobre la continuidad de la gestión y el impacto que podría tener en la agenda estadística inmediata.

 

 

El alejamiento coincide con la puesta en marcha de un esquema renovado para el Índice de Precios al Consumidor, uno de los indicadores económicos más observados por el mercado, el Gobierno y los analistas.

 

Una etapa de gestión prolongada

 

Lavagna había asumido el 30 de diciembre de 2019 y permaneció al frente del organismo durante más de seis años. Durante ese período, el Indec avanzó en la actualización de metodologías y en la continuidad de la publicación regular de estadísticas públicas.

 

Su gestión estuvo marcada por la implementación de cambios técnicos en distintas mediciones y por la digitalización de procesos internos. Desde el instituto destacaron que se buscó sostener la previsibilidad en la difusión de datos oficiales.

 

Marco Lavagna. Foto: Archivo.
Marco Lavagna. Foto: Archivo.

 

La renuncia se conoció cuando el organismo se prepara para presentar cifras bajo una nueva estructura de cálculo del IPC.

 

Nuevo IPC y clima interno

 

La actualización metodológica incorpora la clasificación Coicop 2018 y amplía las divisiones de relevamiento, además de utilizar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18 para redefinir ponderaciones de consumo. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es reflejar con mayor precisión los hábitos actuales de los hogares.

 

 

Por el momento, no se informó quién asumirá la conducción ni cómo continuará la transición. La salida de Marco Lavagna se da en un momento técnico relevante para el Indec, cuyo próximo informe será observado de cerca por distintos sectores económicos.

Temas:

Marco Lavagna indec Gobierno nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso