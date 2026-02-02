Marco Lavagna renunció a su cargo de titular del Indec

El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en una decisión que se conoce en un momento sensible para el organismo, a pocos días de la publicación de los primeros datos de inflación elaborados con la nueva metodología.

La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un contexto de cambios técnicos relevantes dentro del instituto, además de tensiones internas vinculadas a cuestiones salariales. El movimiento abrió interrogantes sobre la continuidad de la gestión y el impacto que podría tener en la agenda estadística inmediata.

El alejamiento coincide con la puesta en marcha de un esquema renovado para el Índice de Precios al Consumidor, uno de los indicadores económicos más observados por el mercado, el Gobierno y los analistas.

Una etapa de gestión prolongada

Lavagna había asumido el 30 de diciembre de 2019 y permaneció al frente del organismo durante más de seis años. Durante ese período, el Indec avanzó en la actualización de metodologías y en la continuidad de la publicación regular de estadísticas públicas.

Su gestión estuvo marcada por la implementación de cambios técnicos en distintas mediciones y por la digitalización de procesos internos. Desde el instituto destacaron que se buscó sostener la previsibilidad en la difusión de datos oficiales.

Marco Lavagna. Foto: Archivo.

La renuncia se conoció cuando el organismo se prepara para presentar cifras bajo una nueva estructura de cálculo del IPC.

Nuevo IPC y clima interno

La actualización metodológica incorpora la clasificación Coicop 2018 y amplía las divisiones de relevamiento, además de utilizar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18 para redefinir ponderaciones de consumo. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es reflejar con mayor precisión los hábitos actuales de los hogares.

Por el momento, no se informó quién asumirá la conducción ni cómo continuará la transición. La salida de Marco Lavagna se da en un momento técnico relevante para el Indec, cuyo próximo informe será observado de cerca por distintos sectores económicos.