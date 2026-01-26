Cambios en el gobierno nacional: renunció el director de Renaper

Pablo Santos del Renaper presentó su renuncia y en su lugar asumirá Diego Pérez Lorgueilleux.
El Gobierno nacional anunció este lunes que a partir del 1° de febrero Pablo Santos dejará de tener bajo su responsabilidad el Renaper (Registro Nacional de las Personas) y confirmó que el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux se hará cargo de la entidad a partir de esa fecha.
La confirmación de este cambio quedó reflejada en el Decreto 33/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Santos fue indagado el año pasado por la jueza federal Arroyo Salgado por su rol en la firma de contratos de seguridad para el organismo.
El funcionario que el mes próximo dejará su cargo fue nombrado por el decreto 79/2023, pero los contratos que se investigan son de la gestión de los ex presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Quien es Pérez Lorgueilleux
Según la web del Consejo de la Magistratura porteño, Pérez Lorgueilleux comenzó su carrera en la gestión pública porteña en el año 2005. Desde ese momento hasta esta parte, fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, y, tal como se mencionó anteriormente, Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.
Entre 2019 y 2023, en tanto, se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad. Desde ese lugar, estaba a cargo de la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, y todas las áreas de esa cartera.
En diciembre de 2023, Lorgueilleux fue designado como Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Responde a Diego Santilli, quien ahora lo lleva desde territorio porteño hacia Nación.