Impulsan recorrida provincial para abordar la salud mental juvenil: las principales problemáticas

REDACCIÓN ELONCE
La Fundación Avanzar Entre Ríos impulsa encuentros con jóvenes en distintas ciudades para conocer sus problemáticas y promover espacios de contención. La salud mental, los consumos problemáticos y el suicidio aparecen entre las principales preocupaciones.
La Fundación Avanzar Entre Ríos inició una recorrida provincial para dialogar con jóvenes y conocer de primera mano cuáles son las principales problemáticas que atraviesa este sector de la sociedad. La iniciativa busca generar espacios de escucha, contención y capacitación en distintos puntos de la provincia.
El presidente de la organización, Federico Díaz, explicó a Elonce que el objetivo es mantener encuentros con estudiantes, instituciones educativas y organizaciones sociales para comprender mejor la realidad juvenil y diseñar propuestas de acompañamiento.
“Estamos llevando adelante un recorrido provincial visitando distintas ciudades para saber cuál es la problemática real de los jóvenes entrerrianos y de qué manera podemos darles una mano y brindar la contención que necesitan”, señaló.
Hasta el momento, el equipo de la fundación ya visitó Victoria, Concordia, Nogoyá y Federal, además de desarrollar actividades en Paraná.
Salud mental y consumos problemáticos
Durante los encuentros con jóvenes, uno de los temas que surge con mayor frecuencia es la salud mental, acompañada por preocupaciones vinculadas a los consumos problemáticos y a situaciones de vulnerabilidad emocional. Según explicó Díaz, también aparecen inquietudes relacionadas con el suicidio juvenil, una problemática que preocupa a distintos sectores de la sociedad.
A partir de estas preocupaciones, la fundación busca desarrollar espacios de capacitación y acompañamiento con profesionales especializados.
En Paraná, la organización cuenta con un predio de aproximadamente cuatro hectáreas y media que se proyecta como un espacio multifuncional para realizar actividades formativas. Allí se prevé la realización de charlas y talleres con psicólogos, psiquiatras y otros especialistas.
Participación activa de los jóvenes
Díaz remarcó que, contrariamente a la idea de que los jóvenes no se involucran en los temas sociales, existe un fuerte interés por participar y aportar ideas. “El joven necesita tener una participación activa y estar en contacto con la situación actual”, expresó.
En Paraná, la fundación cuenta con un equipo integrado por más de 100 jóvenes, mientras que en Concordia se sumaron alrededor de 70 voluntarios. En otras localidades también se conformaron grupos de entre 30 y 40 personas que participan en las actividades.
El dirigente sostuvo que "cuando se abordan estas problemáticas en espacios de diálogo, la participación juvenil crece de manera significativa".
Romper el tabú sobre la salud mental
Uno de los objetivos centrales de la fundación es contribuir a que la salud mental deje de ser un tema tabú dentro de la sociedad.
Díaz explicó que muchas personas atraviesan situaciones complejas relacionadas con el estrés, la ansiedad o los consumos problemáticos, pero muchas veces no encuentran espacios donde hablar de ello.
“Todos tenemos un familiar, un amigo o un conocido que está pasando por un mal momento. Estas cosas hay que charlarlas para que deje de ser un tema tabú”, sostuvo.
La organización promueve encuentros abiertos donde se busca generar conversaciones sinceras sobre estas problemáticas.
Jóvenes como protagonistas del presente
Desde la fundación sostienen que la juventud no debe ser vista únicamente como el futuro, sino también como protagonista del presente. “Para nosotros el lema es que los jóvenes no somos el futuro, sino que somos el presente y tenemos que construirlo hoy”, afirmó Díaz.
En ese marco, la organización impulsa actividades vinculadas al deporte, la educación y la participación comunitaria, además de las charlas sobre salud mental. El objetivo es generar espacios donde los jóvenes puedan involucrarse y aportar ideas para mejorar su entorno.
Cómo participar o solicitar charlas
La fundación también invita a escuelas, instituciones y municipios de la provincia a sumarse a las actividades o solicitar charlas en sus comunidades. Quienes deseen contactarse pueden hacerlo a través de las redes sociales de la organización (@fundacionavanzarer) o mediante un número de WhatsApp habilitado para consultas (343 633 8845)
Desde la entidad indicaron que la intención es contar con equipos de trabajo en cada departamento de Entre Ríos. Además, señalaron que mantienen diálogo con municipios, el gobierno provincial y organismos nacionales para articular acciones vinculadas a las necesidades sociales actuales.
“Queremos trabajar de manera conjunta para dar respuestas a las problemáticas que hoy atraviesan los jóvenes”, concluyó Díaz.