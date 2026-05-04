Adolescente acusado de cruentos hechos de sangre en Paraná fue denunciado por violento asalto

Un adolescente de 16 años fue víctima de un violento asalto tras el cual sufrió una fractura de mandíbula, y permanece internado en el hospital San Martín de Paraná. El hecho de inseguridad ocurrió este domingo por la tarde en cercanías al CIC de barrio La Floresta cuando el menor y un amigo se dirigían a la casa de un conocido y fueron interceptados por dos personas que se desplazaban en moto.

Adolescente víctima de violento asalto en Paraná (foto Elonce)

“Lo golpearon y le robaron el celular, la campera, la visera y las zapatillas”, indicó la hermana de la víctima, Gianella Domínguez, quien confirmó a Elonce que los agresores se dieron a la fuga tras el hecho.

Tras la agresión, el adolescente fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanecía internado a la espera de una intervención quirúrgica por la lesión en la mandíbula. Su hermana explicó que se encontraba estable, aunque aguardaban la provisión de insumos necesarios para la cirugía.

Adolescente víctima de violento asalto en Paraná (foto Elonce)

Además, señaló que una de las zapatillas sustraídas fue encontrada a pocos metros del lugar del hecho.

Identificación de sospechosos

La hermana de la víctima apuntó a dos presuntos autores del ataque, quienes, según indicó, serían conocidos en barrio Mosconi Viejo “por ser una familia muy conflictiva”.

Adolescente sufrió violento asalto y quedó internado con fractura de mandíbula

Cabe recordar que el primero en mención es el acusado de asesinar a Facundo Bracamonte en mayo de 2025 en el Balneario Thompson y, poco tiempo después de quedar libre, balear en la cabeza a Katherine Alva mientras ella tomaba mates en la vereda de su casa.

Denuncia y antecedentes

La denuncia fue radicada en la comisaría quinta, desde donde informaron la recuperación de parte de los elementos robados. “Recuperaron el celular y la visera”, aseguró la hermana del joven al denunciar que el atacante “se fotografió” con las pertenencias que había sustraído a la víctima.

Asimismo, la joven afirmó que existen antecedentes de conflictos previos con los señalados como agresores. “Ya le había disparado a mi hermano, él todavía tiene el plomo en la pierna; al papá lo baleó en el brazo; y a mí me prendió fuego la casa y tuve que irme a vivir con mis abuelos”, repasó.

Pedido de intervención judicial

Gianella solicitó que se adopten medidas judiciales para evitar nuevos hechos. “Esperamos que la Justicia actúe porque no puede seguir en la calle”, expresó al denunciar que en oportunidades anteriores “jamás” le brindaron una respuesta a los ilícitos denunciados.

El caso se encuentra en investigación, mientras el adolescente permanece internado y a la espera de la evolución médica tras la agresión.